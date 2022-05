Tejadato: el mensaje de los peronistas jóvenes a los grandes

El 'Tejadato' de este lunes 16 de mayo nuevamente se refirió al PJ. Fue un fin de semana de mucha e intensa actividad. El viernes 13 hubo calor en la sede del justicialismo de calle 25 de Mayo. Hubo una nutrida reunión con un mensaje de peronistas jóvenes a los grandes.

Fue una foto de unidad la que se tomaron el diputado uñaquista Gastón Berenguer, el secretario de Ambiente Francisco Guevara y el dirigente giojista Juan Pablo Gómez, referente de Ideas, una agrupación universitaria muy poderosa y con reiteradas victorias en la UNSJ.

Confluyeron con mucho diálogo previo, con mucho café, en torno de que sea la 'gloriosa JP' la que empiece a plantarse frente a las divisiones de cúpula, con un esquema de unidad. Acordaron que en breve se produzca la modificación de la carta orgánica de la JP para acomodarla a la paridad de género, y que al momento de renovar autoridades haya unidad entre uñaquismo y giojismo, de manera tal que estas diferencias puedan dejarse de lado.

El diputado uñaquista Gastón Berenguer, el secretario de Ambiente Francisco Guevara y el dirigente giojista Juan Pablo Gómez.

La intención, al mismo tiempo, es hacer palanca para que a nivel de cúpulas se acelere el diálogo para alcanzar la unidad, en la comprensión de que la división siempre le jugará en contra a las posibilidades electorales del justicialismo en 2023.

Esta cumbre sucedió el viernes pasado pero fue la conclusión, el punto final. Para que esto ocurriera hubo infinidad de conversaciones y negociaciones. Contó una fuente partidaria que el gobernador no estuvo ajeno a esta negociación. No se inmiscuyó, pero el año pasado cuando habló con algunos de sus referentes jóvenes, los dejó en libertad para que actuaran. Y eso fue interpretado como no estar atados a las diferencias de nivel provincial.

