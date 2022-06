Tejadato: la pelea sindical jamás contada

El 'Tejadato' del viernes 3 de junio llegó con el signo de los tiempos, porque si hubo un rasgo característico de las últimas jornadas ha sido la movilización docente, tanto de los gremios como de los autoconvocados. 'La pelea sindical jamás contada' fue el título en esta oportunidad.

La diferencia quedó reservada entre ellos, los dos protagonistas del 'Tejadato': Ana María López de Herrera y Luis Lucero, ex y actual secretarios generales de UDAP. Siempre militaron juntos en la famosa Lista Celeste, que ha sido la que ha conducido históricamente el sindicato docente más numeroso. Sin embargo esta continuidad que se remonta a Luis 'Quito' Martínez en el retorno de la democracia ha tenido encuentros y desencuentros.

Lucero fue una pata importante de Ana María en su momento y de Graciela López también. Pero ese vínculo se fue desgranando. Hoy no se hablan. Hace rato que no tienen contacto. Quienes están en el entorno más cercano del actual líder de UDAP que él reconoce haber aprendido muchas cosas de Ana María y de no haber acordado en varias otras. Esas diferencias metodológicas se volvieron irreconciliables. Tanto fue así que esa amistad se quebró.

Quienes están en el entorno más cercano de Ana María dicen que ella hasta el día de hoy habla con reconocimiento de 'Luchi' Lucero. Compartieron la lucha histórica de aquella carpa blanca docente de los años '90. Ambos fueron ayunantes de aquella manifestación frente a la Plaza de Mayo. De aquel camino compartido poco queda. Solo la memoria.

