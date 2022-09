La decisión de Cristina y la onda expansiva en San Juan

'Ya veremos', contestó Cristina Fernández de Kirchner a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, cuando le preguntaron si será candidata a presidenta en 2023. ¿Fue una respuesta evasiva? De mínima, no fue una negativa. No lo descartó. No podría hacerlo, tan anticipadamente, faltando un año para ir a las urnas y en un país acostumbrado a las sorpresas de última hora.

La definición de Ella será ciertamente uno de los hitos del próximo escenario electoral. En San Juan tendrá onda expansiva dentro de la interna peronista que se expresará en la nueva versión de la Ley de Lemas, con el nombre de Sistema de Participación Amplia y Democrática o SIPAD.

Fue la propia Taty Almeida, referente inequívoca de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien reveló la respuesta de Cristina el viernes pasado en exclusiva en Banda Ancha. Consciente del peso de sus declaraciones, Taty habló con mesura, cautelosamente. Cualquier expresión por encima hubiera generado una ola. No son tiempos de crear más discordia en la discordia.

De hecho, Taty habló afectuosamente de Alberto Fernández. Evitó juzgar las gestiones del superministro Sergio Massa en Estados Unidos, aunque se mostró atenta a los resultados. En todo momento pidió ponerse por encima de las diferencias internas para evitar el regreso de 'la derecha' en 2023.

Pero no escondió un dato muy significativo: las Madres le preguntaron a Cristina si estaba dispuesta a ser candidata presidencial nuevamente. Esa sola confesión refleja un clima que empezó a cobrar vida propia en algunos sectores. Hubo un par de episodios que aceleraron el clamor. El primero fue el alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la denominada 'Causa Vialidad'. El otro, el atentado del jueves 1 de septiembre.

Las Madres, como las Abuelas, son un punto de referencia insoslayable dentro del Frente de Todos. Su interés en CFK no podría jamás pasar inadvertido. Por eso Taty se vio obligada aquí, en Banda Ancha, a filtrar prudentemente cada declaración al respecto.

La respuesta que les dio la vicepresidenta, 'ya veremos', quedó rebotando en el ambiente. No fue una negativa. Por lo tanto, entiéndase que hay final abierto y cuerda para seguir alimentando las expectativas. Como dijo Ella, más adelante se verá.

El intento de magnicidio puso a cada vertiente del Frente de Todos de nuevo en un mismo sendero. El estupor primero y el repudio después, unificaron posturas en medio de la diversidad y las desconfianzas mutuas tras el llamado de atención sufrido en las elecciones legislativas de 2021. Hubo cartas, 'use la lapicera presidente' y renuncia masiva de ministros. Esta rápida mención sirve para refrescar la memoria sobre las fisuras internas.

Todo eso debió quedar a un costado, ante la barbaridad del arma empuñada y gatillada a escasos centímetros de la vicepresidenta.

La Liga de Gobernadores Justicialistas jugó su propio partido, en la medida en que el Frente de Todos empezó a tensionarse. Los caciques provinciales le marcaron la cancha al presidente en los peores días de corrida cambiaria, frente a la pasividad de la Casa Rosada. Luego llegó el ascenso de Massa y el temor a un ajuste fiscal.

Sergio Uñac preservó los vínculos institucionales con los principales funcionarios de Nación. La semana pasada abrochó una importante inversión de YPF para el desarrollo de energía solar en San Juan, solo por citar un ejemplo bien reciente. Pero políticamente enfrió los lazos. Hizo base en San Juan y desde aquí abrió otros canales de diálogo. Se acercó al cordobesismo de Juan Schiaretti, sin ir más lejos.

El atentado contra CFK fue un hito también para Uñac. El viernes 2 de septiembre el gobernador encabezó una reunión de gabinete y una cumbre del Frente de Todos en San Juan, para emitir una declaración de enérgico repudio y en defensa de la democracia. Fue un gesto político. Esperable, ciertamente.

Sin embargo la política es dinámica y los escenarios todavía pueden ser muy variados. El atisbo reeleccionista de Alberto parece haber quedado en el archivo, mientras Massa sigue ganando estelaridad, al compás de los mercados y su acaramelada relación con Washington. Pero las movilizaciones populares pusieron a Cristina otra vez en la línea de largada.

¿El oficialismo se encamina hacia una PASO con varias alternativas en carrera? Trascendió a fines de la semana pasada que los gobernadores, incluido Uñac, impulsan la suspensión de las primarias presidenciales el año que viene. Sin embargo el kirchnerismo no acompañaría una movida semejante, según dijo en off una fuente con buena llegada al Congreso Nacional. Hubo lobby en los últimos días, contó otra fuente que viaja semanalmente a Buenos Aires. Pero por el momento no estarían los números garantizados para que pueda prosperar la iniciativa.

El principal argumento para suspender o eliminar las PASO sería económico, porque permitiría ahorrar unos 23.000 millones de pesos. Sin embargo hay un contenido político de fondo. Algunos peronistas entienden que las primarias ayudarían más a Juntos por el Cambio, para ordenar sus diferencias internas. Pero el Frente de Todos también tiene sus cuestiones pendientes y el kirchnerismo aparentemente no resignaría esa herramienta electoral que garantiza la participación.

Aún con alta imagen negativa y sectores muy reactivos, Cristina candidata parte de un piso duro blindado. Según la última encuesta de Rouvier & Asociados, tiene una imagen positiva del 35 por ciento. Puede parecer poco, pero en un escenario de primarias puede ser suficiente para hacerle sombra a cualquier rival interno.

En ese contexto, buscó estrechar lazos con la vicepresidenta el diputado nacional José Luis Gioja. El exgobernador concluirá su mandato en el Congreso el año que viene. Cuesta imaginarlo ausente en 2023. Por el contrario, su espacio, Lealtad Justicialista, viene insinuando que intentaría regresar a Paula y Libertador.

Si finalmente sucediera, podría confrontar mano a mano con Uñac. Igualmente sus votos se sumarían recíprocamente, por efecto del nuevo sistema electoral. Puede que sea una cuestión entre sanjuaninos solamente, pero siempre habrá correlato nacional. Y ese es un capítulo que recién empieza a escribirse. Como le dijo Cristina a Taty Almeida: 'Ya veremos'.



JAQUE MATE