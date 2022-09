Tejadato: el candidato virtual se prepara en Capital

El 'Tejadato' de este lunes abordó un segmento del oficialismo -hasta ahora- que tiene su despliegue territorial en toda la provincia pero tendrá un seguimiento especial en Capital. Habrá un candidato virtual, en la figura de Franco Aranda.

No se trata de que Aranda esté considerando siquiera ser candidato a intendente de la Ciudad de San Juan, municipio que gobernó entre 2015 y 2019, cuando intentó la reelección y fue derrotado por Emilio Baistrocchi en la primaria. Dentro del PJ y del Frente de Todos algunos todavía están midiéndolo, midiendo sus movimientos, esperando si finalmente se inscribe para la contienda departamental o no. No está en sus planes.

Sin embargo dentro de su espacio hubo una alianza ruidosa con Graciela Caselles, que es bloquista y que ha dicho que será candidata a intendenta de la Ciudad de San Juan. ¿Pero que sucede con el arandismo puro? Ahí aparece la figura de Gabriel Castro, exconcejal de Aranda entre 2015 y 2019. Hoy es uno de los colaboradores más estrechos. Está trabajando territorialmente también.

Dentro del Frente Renovador podría ser candidato aprovechando este esquema de subagrupaciones/sublemas. El sistema SIPAD permitiría la coexistencia de varias listas alternativas. Y una de ellas podría ser la del arandismo puro.

Aranda contaría con el caudal que todavía le queda a título personal, atento a que fue intendente hasta 2019. Por lo tanto aún conserva cierto reconocimiento. Ese es el capital que estaría dispuesto a transferirle a su referente, que podría ser Castro. ¿Y Caselles? Tema aparte.

La clave estará en el territorio. Podrá apreciarse junto a quién caminará la campaña Aranda, llegada la hora de las elecciones municipales en 2023.

Para conocer más detalles, mirá el video inserto en esta nota. Y no te pierdas cada mañana un nuevo 'Tejadato' en vivo en Banda Ancha por Canal 13 San Juan TV.