Becerra: "Somos la continuidad del modelo, tengo el deber de ser correcta"

Analía Becerra es una figura reconocida del municipio de San Martín, pero sobre todo es quien se coronó electa en las últimas elecciones del domingo en San Juan y sucederá a Cristian Andino a partir del 10 de diciembre.

Este viernes mantuvo una entrevista en Banda Ancha y dijo que "somos la continuidad del modelo, tengo el deber de ser correcta". Pero además tuvo elogios para con el también candidato a Vicegobernador por la subagrupación "Vamos San Juan": "Cristian no para, por eso le dicen 'el Máquina'".

La entrevista comenzó con Analía hablando de sus primeros pasos en el municipio, al lado de Cristian Andino, y el camino recorrido en la política.

Luego de referirse al paso de Pablo Santibañez como intendente sanmartiniano, cuya experiencia "terminó mal", según palabras de Becerra, ella habló de la elección de Andino para el candidato a sucederlo: "me imagino que Para Cristian confiar en mí le tiene que haber costado mucho tomar la decisión en función de los candidatos que ponía a disposición, por eso puntualmente tengo que ser muy correcta, en principio para no defraudar la confianza que me brindó y no defraudar al pueblo de San Martín. Él puso su cara para pedir que voten a Analía Becerra".

"No puedo faltar y hacer vivir al resto del equipo o personas que me acompañan como pasó en la gestión del otro intendente. Fueron tiempos difíciles, yo fui muy afectada, entonces eso como que te dice 'no podés cometer el mismo error', ni puedo yo hacer al resto hacer vivir la misma incertidumbre, malestar, la pasaron muy mal la mayoría de mis compañeros", analizó.

Además Becerra explicó que "a la gente le decíamos que somos del equipo de Cristian Andino, somos la continuidad para garantizar el crecimiento de San Martín. Al ser parte del equipo de Cristian ya tenemos un modelo a seguir, ese modelo va a seguir y seguro vamos a seguir sumando servicios, en los proyectos que a se realizaron, que él gestionó y se han concretado".

"Que Cristian haya sido elegido para acompañar en una fórmula con Uñac es un orgullo como sanmartiniano y por el hecho de que es un departamento rural, por ahí como que cuesta que te tengan en vista. Pero Cristian recibió un premio al esfuerzo, dedicación, gestión, se lo merece", expresó entre lágrimas. "Me emociona", manifestó.

Llorando dijo que "es difícil posicionarse, se logra con trabajo y gestión".

"Sabíamos que Cristian tiene una muy buena imagen, pero no pensamos que lo iban a llamar así. Recibe mucho cariño, afecto", expresó.

Luego se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las elecciones para candidaturas de Gobernador y Vice para el último domingo: "un poco nos bajoneamos, estábamos muy expectantes, acompañándolo a él. Es una máquina de andar y una máquina de trabajar, por eso le dicen 'el máquina'".



Mirá la entrevista completa insertada al principio de la nota.