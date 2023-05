Garcés: "En Santa Lucía hemos construido un espacio de centro izquierda"

Este martes pasó por Banda Ancha Laura Garcés, vicepresidenta del Frente Grande y ex candidata a intendente de Santa Lucía. Garcés sostuvo que en el mencionado departamento "hemos construido un espacio de centro izquierda".

Además dijo que "a la gente hay que explicarle que el Presidente no genera la inflación" y habló sobre los posibles candidatos presidenciales: "nos hubiera gustado Cristina, pero Wado no me parece mal candidato".

"El balance para mi, para nuestro equipo, es sumamente positivo porque se conformó primero la Junta Departamental del Frente Grande en Santa Lucía y eso es un hecho importante para la historia del partido y para el departamento", dijo.

"Ha quedado conformado un equipo, una opción política en Santa Lucía de centro izquierda, que no tenía y con un grupo de jóvenes con muchísimas ganas de trabajar. El saldo entonces para nosotros es haber ganado esto", agregó Garcés.

En otra parte de la entrevista, Garcés expresó que "el amor tiene que atravesar la política y no hablo del amor romántico, hablo del amor por el otro. En ese sentido enamorar significa enamorar con propuestas, con formas de hacer política, porque no es solo el contenido si no las formas", expresó. "Volver a enamorar a la idea básica de que la política es el camino, no todo es lo mismo, no todos son los mismos, como pasa en cualquier espacio social", agregó.

Ante la consulta de que si el electorado está enojado con el gobierno nacional, la ex candidata a intendenta dijo que "está enojado en el sentido que hay que responsabilizar, responsabiliza a alguien con los altísimos índices de inflación que tenemos. Tenemos responsabilidad, ustedes como comunicadores, ustedes como referentes políticos, es aclarar que sí se pueden hacer mejor las cosas. Ahora la inflación no es un problema de que un Presidente decide que hay inflación y que hay un poder económico concentrado fuertísimo que son los marcadores y generadores de precios".



"Nos hubiera gustado Cristina, pero Wado no me parece mal candidato"

En el marco de las elecciones presidenciales, Garcés manifestó que "en nuestro espacio nuestra referente es Cristina Fernández pero creemos absolutamente en su capacidad política, en su mirada estratégica y también sabemos que lo que pasó en San Juan y otras provincias son señales de la Corte, que puede ser riesgosa para la vida democrática. Vamos a apoyar lo que sugiera este espacio porque además somos partes de ese armado".

"No me parece un mal candidato Wado de Pedro, me parece que sería bueno una fórmula federal, que tuviera la mirada y protagonismo de las provincias", agregó.

