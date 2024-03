Pepe Villa: "En San Juan a los militantes los dejamos de lado"

Pepe Villa, secretario general de UPCN, estuvo en Banda Ancha, donde compartió sus opiniones sobre la situación actual del peronismo en San Juan, expresando su descontento con la falta de unidad y liderazgo dentro del partido.

En una declaración reciente, Villa manifestó: "En San Juan, a los militantes los dejamos de lado". Criticó también la falta de liderazgo político y la división interna, señalando que la lucha por cargos y la falta de candidatos unificados han generado descontento entre los ciudadanos.

Villa también cuestionó la gestión política en el país, haciendo hincapié en la falta de conducción y unidad. Expresó su decepción por el manejo del gobierno por parte de Alberto Fernández, señalando que "hizo todo mal" y destacando la ausencia de vocación de poder.

Además, Villa destacó la importancia de construir un movimiento unificado, que incluya a todas las facciones del partido y a diversos sectores de la sociedad, como los trabajadores, las mujeres y los jóvenes.

En esta línea, criticó la falta de atención hacia los logros en deportes como el vóley, donde Argentina ha tenido un desempeño destacado, pero no ha recibido el reconocimiento adecuado. Otro de los puntos que no dejó de lado fue: "El Tata Yofre me decepcionó". En ello sumó que la decepción fue "con el video del domingo, me pareció una tontera. No hay que escarbar cosas, nosotros también queremos que se esclarezca los crímenes".