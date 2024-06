Camus tildó de deshumanizado al gobierno nacional y puso en la mira a CONIN

El escándalo por los alimentos guardados, no entregados y acopiados en depósitos del Ministerio de Capital Humano de la Nación, tuvo repercusión en cada rincón del país y en San Juan, Eduardo Camus, un dirigente social referente de Patria Grande en la provincia y ex candidato a intendente de Rawson, tildó al gobierno de Milei de deshumanizado y cruel. También dijo que no puede ‘afirmar que CONIN sea bueno’.

Camus estuvo en Banda Ancha y una de las materias de consulta fue la mirada de lo que sucedió con los alimentos del ministerio social que conduce Sandra Pettovello, desencadenado a raíz de una denuncia que realizó el referente a nivel nacional de su espacio político, Juan Grabois.

Para Camus ‘estas noticias son lamentables, no solamente porque quieren que se venza la leche a pesar de que hay un fallo judicial que los obliga a repartir la leche, sino que hay un convenio de la ONU con Capital Humano, que el ministerio no está ejecutando. Estamos hablando del pueblo argentino que tiene más del 55 por ciento de pobreza, con lo cual hambre hay, faltan alimentos, se necesitan recursos’.

El dirigente agregó: ‘Nosotros en esta pandemia libertaria que estamos viviendo en el mundo, especialmente en Argentina, que lo percibimos que está al tacto, hay mucha tristeza. Siempre hago un paralelo con la pandemia del Covid, que había un virus que nos encerró y no sabíamos que pasaba y cómo el trabajo solidario e heroico de las cocineras y quienes pusieron merenderos y para que quien no tuviese un plato de comida pudiera acercarse, estábamos discutiendo cómo pagarles un sueldo, cómo reconocerles ese trabajo comunitario. Es el trabajo de la construcción del tejido social más delgado, de los sectores más vulnerables’.

En sintonía con esas declaraciones, Camus sostuvo que ‘hoy, por la crueldad, la deshumanización y también la mentira de una funcionaria que tiene que dar explicaciones, no llega la leche a las provincias’.

Acerca de CONIN, la fundación a la que el Gobierno eligió para hacerle llegar la leche a las personas, Camus dijo que ‘hay una contradicción muy grande, intermediarios entre intermediarios. ¿Qué gana CONIN con esto? ¿Por qué en CONIN no hay sospechas? Y va a terminar entregándole la leche a los comedores ya construidos por la comunidad, a los comedores y merenderos que ya están en la sociedad. Ojalá que llegue’.

‘Soy de Rawson y en las escuelas del Médano las maestras nos llaman todos los días preguntándonos si no hay algunas zapatillas para los niños, porque llegan con frío y con hambre. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y si no llega la leche, que sé que hay un montón de compañeros que todos los días están frente a los merenderos esperando porque los reclamos no se pueden detener’ expresó Camus y agregó: ‘Yo no puedo afirmar que CONIN sea bueno’.

Camus se metió en la discusión del PJ

El dirigente de Patria Grande no le esquivó a lo que sucede con la interna del Partido Justicialista. ‘Nosotros estamos más abocados a construir soluciones o por lo menos paños fríos a la crisis en la cual estamos. No queremos una discusión de dirigentes y en un partido, sino queremos que haya soluciones para nuestro pueblo, que los dirigentes en los que confiamos se pongan a laburar todos los días para construir soluciones para los sanjuaninos. Me parece que hay un montón que están haciendo una gran tarea. Pero hablar todo el tiempo de una interna que tiene olor a viejo y que no se pone al servicio de solucionar los problemas y las temáticas que nos urgen a la sociedad sanjuanina, no nos interesa de ninguna manera. Queremos un partido unido’, analizó Camus.