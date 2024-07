Desorientados siete meses después

La paradoja del huevo o la gallina. ¿Fue Javier Milei el artífice de la ruptura o solo es el emergente de algo que estaba sucediendo en la sociedad y supo canalizarlo? Las encuestas son tan contradictorias como la realidad misma. Holgadamente arriba del 50 por ciento considera que le está yendo peor, que las cosas están mal. Pero un porcentaje similar o superior muestra esperanza. Persiste la confianza en que todo va a mejorar.

En el manual de la política, escrito en los últimos 40 años de historia democrática argentina, la luna de miel debió terminar hace rato. La paciencia se debió agotar y los arrebatos del presidente no deberían ser suficientes para entretener al electorado, asfixiado por el ajuste general. Sin embargo, las reglas tradicionales dejaron de funcionar.

Este brevísimo resumen, incompleto, discutible también, es el que mantiene desorientados a los cráneos de la política sanjuanina, como seguramente está pasando a nivel nacional.

Los pronósticos que auguraban la caída de Milei en marzo y recalcularon para abril, se frustraron cuando se cumplió el primer semestre de gestión y no estalló nada. Hay varias hipótesis para explicar el fenómeno, pero nadie tiene la certeza de lo que está sucediendo.

Sí asoman algunos factores comunes en el análisis, ya sea que lo haga un encumbrado funcionario de Marcelo Orrego o una dirigente de vasta experiencia en la gestión justicialista. Milei gana en tanto y en cuanto el resto del arco político no es capaz de reinventarse ni ofrecer una alternativa. La desorientación de los partidos tradicionales colabora directamente con el fortalecimiento del libertario anarcocapitalista.

Esta semana que termina todavía algunos se preguntaban cómo fue posible que, con solo 38 diputados nacionales y míseros 7 senadores, Milei lograra la Ley Bases. Lo hizo, además, profiriendo insultos hacia el Congreso. No solo eso. También consiguió que la mayoría de los gobernadores firmara el Pacto de Mayo. Incluso algunos muy cercanos al kirchnerismo como el santiagueño Gerardo Zamora. Algo está pasando y, como dice el presidente: 'no la ven'.

En una charla reservada, un estrecho colaborador de Orrego dijo que falta análisis para entender lo que está sucediendo. En principio, para el oficialismo local es evidente que el peronismo sufre la mayor desorientación. Y eso, visto desde Casa de Gobierno, es una buena noticia.

Lo dijo esta semana en Banda Ancha el Jefe de Asesores de Orrego, Rodolfo Colombo, con una metáfora: ‘Tyson le pegó un piñón al peronismo en las elecciones. Si te pega Tyson es difícil recuperarte rápidamente'. Veterano en la arena electoral, Colombo pudo hablar fundado en su propia experiencia.

Producto de esta desorientación, el peronismo se debate internamente entre salir con agresividad a marcar las diferencias o hacerse el distraído, porque la gente no toleraría una oposición obstructiva.

En San Juan el bloque uñaquista, que ostenta mayoría propia, apenas puso en apuros al gobernador a la hora de repartir cargos en el IPEEM y el Consejo de la Magistratura, allá en diciembre. Luego todo ha sido colaboración.

El miércoles en el programa 'Es lo que hay', el encuestador Antonio de Tommaso dijo que 'a la sociedad le está costando descifrar la realidad actual porque hay un cambio de paradigma general'. Ese cambio de paradigma es el que mantiene en vilo a la política tradicional que observa cómo avanza el calendario y el año que viene deberá confrontar nuevamente en las urnas.

Serán valiosas las tres bancas en juego, pero más valioso será el lugar que el votante le asigne a cada espacio político. ¿Y si los candidatos de Milei quedaran primeros, arrastrados por la imagen del presidente? ¿Esa posición le quitaría votos a Orrego? ¿Y si el peronismo cayera al tercer puesto? Son todas preguntas sin respuesta. Nadie podría atinar cómo llegará el humor social al segundo semestre de 2025.

Ni siquiera se atrevió a ensayar una conjetura semejante un importante referente de La Libertad Avanza en San Juan. Están confiados en que la inflación seguirá bajando, pero no saben si eso será suficiente para la gente. Por ahora, no ven a nadie que les pueda hacer sombra. Es llamativo que los libertarios estén midiéndose solo consigo mismos. O no.

Del otro lado no quedó nada en pie.



JAQUE MATE