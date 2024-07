Bomba en la UNSJ: un regreso y una alianza insospechada

Las voces internas de la Universidad Nacional de San Juan repiten a coro: los tiempos electorales se adelantaron. El año próximo renovarán desde el rector hasta los decanos, jefes de departamentos y consejeros, pero los armados comenzaron a decantar con urgencia. Hay una razón que justifica el apuro. Y una bomba política que está a punto de estallar.

Frente a la polarización entre la continuidad de Tadeo Berenguer y el cambio libertario de Jorge Cocinero, asoma una tercera fuerza con aires de 'ancha avenida del medio'. A la cabeza figuran un ex rector y un decano de alto perfil, secundados por un grupo de docentes de amplio espectro y origen diverso.

Hay que ponerles nombre para entender la magnitud de lo que se está gestando. El ex rector Oscar Nasisi y el decano de Arquitectura, Guillermo Velasco, son las dos caras visibles de esta agrupación que todavía no tiene etiqueta pero intenta contagiar su preocupación para conquistar adhesiones.

Oscar Nasisi apoyó la marcha universitaria del 23 de abril, en una entrevista en vivo en Banda Ancha

El alerta que despertó la reaparición de Nasisi y la participación de Velasco es la alta chance de que la ola violeta arrase en las urnas el año que viene y la UNSJ quede en manos del modelo de la motosierra, con todo lo que ello implica.

Esa es la síntesis de una situación más compleja. Hay sectores del progresismo universitario que tienen diferencias con la gestión de Berenguer. Es cierto que le tocó administrar la escasez, pero aún así le achacan cierta lentitud en la toma de decisiones.

Pero el aspecto más controversial, la divisoria de aguas en el progresismo universitario, fue la irrupción de figuras emparentadas con el movimiento Patria Grande de Juan Grabois. A saber: Eduardo Camus, uno de los líderes de la agrupación Creando, y Lucas Molina Rojo, el actual secretario de Bienestar Universitario.

De alguna manera, esta interna replica lo que está sucediendo en otros ámbitos del peronismo tanto a nivel nacional como provincial. Sectores que militaron juntos hasta no hace mucho, empezaron a mirarse recíprocamente con desconfianza.

El nuevo armado progresista tiene una mirada crítica hacia la gestión de Berenguer, pero siente pánico ante la posibilidad del ascenso de Cocinero. Entienden que el arquitecto llegaría para implementar las políticas de Javier Milei. Por ejemplo, los vouchers.

No está claro que Cocinero vaya a proponer un sistema de tal naturaleza. Pero sí dio algunos indicios de su posicionamiento ideológico cuando convocó a no marchar el 23 de abril.

Una alta fuente del sector de Nasisi y Velasco advirtió que enfrentan una tormenta perfecta: un oficialismo debilitado y con problemas de gestión, más una ola de cambio libertario evidente. La receta, urgente, fue diseñar una alternativa que pueda romper la polarización. O, al menos, que lo intente. Guillermo Velasco es el decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ

Nasisi proviene de la Franja Morada. Con él hay referentes del peronismo, como Velasco. Otras figuras adherentes no se mostrarán por el momento, para evitar ponerle límites a la convocatoria. La intención es abrir el espectro cuanto sea posible, para morder por izquierda y por derecha también. Ser alternativa de cambio a Berenguer y funcionar como anticuerpo frente a la primavera libertaria.

Ese es el diseño en borrador. Luego habrá que clarificar un mar de dudas. La primera de todas, si la nueva organización será contraproducente y terminará dividiendo el voto que podría acompañar a Berenguer. De ese modo, sería funcional a la victoria de Cocinero.

Este escenario eventual parte de la suposición de que Cocinero no tendrá ningún desprendimiento. En este sentido, todavía repica la foto del ex candidato a decano de Filosofía, Eduardo Carelli, con Karina Milei en ocasión de su visita a San Juan. El profesor de Historia todavía no se lanzó por ninguna candidatura para el 2025. ¿Se quedará en su unidad académica o podría pegar el salto hacia el Rectorado?

De ser así, a Cocinero le surgiría un retador con amplias chances de dividir su base electoral.

Los comicios en la UNSJ están previstos para junio del año que viene. La aparente lejanía se convirtió en una carrera desenfrenada por acomodar las piezas lo antes posible. Berenguer y Cocinero corren con una ventaja: están instalados. Ambos disputaron el balotaje del 2021 y su pulseada el año próximo tendría sabor a revancha.

El resto del espectro está comenzando a buscar su lugar, en un escenario que arranca polarizado.



JAQUE MATE