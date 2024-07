Rueda mostró apoyo al RIGI y dijo que algunos planteos de Milei son buenos

A la Cámara de Diputados de la provincia llegó el pedido de aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) en San Juan, algo que en Nación tuvo arduas semanas de negociación y este último martes tomó estado parlamentario en la Legislatura. Y si bien parece todo encaminarse a su aprobación también en la provincia, son los bloques opositores los que serán decisivos en este tratamiento legislativo. En Banda Ancha, el diputado y presidente del Bloque Bloquista (también del partido), Luis Rueda, aseguró que ‘es una buena ley’. Además, mostró una concordancia con algunas de las políticas del presidente libertario Javier Milei al señalar que ‘algunas cosas que ha planteado Milei son buenas’.

El bloquista visitó Canal 13 y fue allí donde dejó algunas definiciones respecto a lo que vendrá en la Legislatura en las próximas semanas con el envío del Gobierno Provincial, solicitando la adhesión al RIGI.

‘Nosotros lo veníamos viendo desde el momento que se dijo que las provincias tenían que adherir’, dijo Rueda y añadió: ‘Nos parece una buena ley en este momento complicado donde hay una economía que está parada. Hablamos del sector minero, pero también va a tocar a otros sectores como el turístico, energía’.

Para Rueda, aprobar esta ley es ‘entregar una herramienta a largo plazo, que para el que viene pagando impuestos y todo lo que corresponde, de repente vienen capitales extranjeros sin ningún tipo de condición’ y señaló que ‘estamos condicionando una cuestión a 30 años’.

En algún momento sobrevoló la versión de un posible acercamiento del bloquismo con el sector libertario. Y al ser consultado sobre el gobierno de Milei y sus políticas, Rueda aseguró que ‘algunas cosas planteadas son buenas’.

‘Creo que algunas cuestiones que ha planteado son buenas. Todos sabemos que había que reducir el déficit, todos coincidíamos que no se puede gastar más que de lo que entra. Sabíamos que había un Estado que estaba complicado, que se iba endeudando y en el último tiempo no podía sostener la inflación. Había una emisión monetaria de todos los días que era difícil pararla. Ha hecho lo que había que hacer en todo eso’, sostuvo Rueda al tiempo que a modo de contrapartida añadió: ‘Yo no creo en un Estado no presente, tiene que ser presente, un Estado que tome decisiones, que le apueste a la obra pública, no sólo como en sí, sino como generadora de empleo’.