La cláusula secreta del acuerdo peronista

El acuerdo peronista que logró unificar la lista partidaria incluyó una cláusula secreta referida al 2025. Se trata de un compromiso, un pacto de caballeros condicionado a la supervivencia de las primarias como sistema para definir candidaturas.

Si se mantuviera esa herramienta electoral, las PASO, podrían coexistir varias listas. Según el resultado que arrojen las urnas en agosto, será el reparto de lugares en la lista para octubre, para la general: el que quede primero encabezará, el que termine segundo irá a continuación y el que finalice tercero ocupará el último puesto titular.

De cumplirse esta cláusula secreta y no escrita, será la primera vez que funcione de esta manera. Es decir, que la lista definitiva se integre proporcionalmente en función de los votos de la primaria y no se elabore a dedo y a paquete cerrado.

Desde que se implementó el sistema de primarias, siempre gobernó el justicialismo en San Juan. Por lo tanto, primero con José Luis Gioja y luego con Sergio Uñac, siempre hubo un conductor con la suma del poder. El resto solo podía inclinar la cabeza y acatar. Hoy las condiciones son muy diferentes.

Con el peronismo desplazado del gobierno provincial, hubo y seguirá habiendo intentos de horizontalizar la fuerza hasta que surjan naturalmente los nuevos liderazgos. Por el momento, Gioja y Uñac, Uñac y Gioja, siguen manejando los hilos. Quedó en evidencia en el reparto de la nueva plana mayor del PJ.

Por cada uñaquista, un giojista. Así fueron prolijamente intercalados los nombres en el Consejo Provincial del Justicialismo. Ese es el cuadro de autoridades que encabeza Juan Carlos Quiroga Moyano, el futuro presidente. Viene un tiempo de transición. Le tocará al veinticinqueño armonizar las tensiones.

Un importante dirigente que participó de las conversaciones previas reveló a este periodista el criterio para 2025. Es decir, que cada uno pueda mostrar sus porotos en la primaria y, en función de cómo le vaya, luego pueda quedarse con un lugar en la lista final para diputados nacionales.

La revelación surgió luego de que en esta misma columna, el viernes pasado, se ventilara la posibilidad de que Gioja vuelva al Congreso Nacional. Es decir, que sea candidato a diputado el año que viene. ¿El ex gobernador se sometería a una contienda con otros postulantes que ya vienen trabajando para instalarse?

Están anotados hace rato Cristian Andino y Fabián Gramajo. Los ex intendentes y ex candidatos a vicegobernador nunca dejaron de recorrer la provincia en clave de campaña. Hace un tiempo empezaron a mirarse de reojo, sabiendo que ambos están corriendo la misma carrera. No contaban, posiblemente, con que apareciera Gioja otra vez en el tablero.

Falta alrededor de un año para votar en primarias, si sobrevive este sistema electoral. El oficialismo libertario está impulsando la modificación en lo que resta de este año legislativo. No está claro si logrará hacer la reforma. Con seguridad, el peronismo tendrá fuerte injerencia por la cantidad de votos que maneja en ambas cámaras. Particularmente el PJ bonaerense no estaría dispuesto a resignar esta herramienta, cuando Axel Kicillof tiene un lío monumental con Máximo Kirchner.

Para el peronismo sanjuanino será una buena noticia conservar las primarias, porque permitiría que varios puedan anotarse por dentro, sin romper. Cualquier división será funcional a los oficialismos: el de Javier Milei y el de Marcelo Orrego. Las PASO le resolverán un problema al PJ que, más allá de la unidad impostada en la interna partidaria, sigue en plena ebullición.

Entonces están en borrador los nombres de Andino, Gramajo y Gioja. Pero no son los únicos. La intendenta de Caucete, Romina Rosas, escapó a la pregunta el jueves pasado en Banda Ancha acerca de sus aspiraciones. Por lo tanto, no está negada a la posibilidad. Está transitando su último mandato en el municipio y si quiere dar el salto a lo provincial, el 2025 podría abrirle una puerta interesante.

El viernes también en Banda Ancha, el legislador del Parlasur Matías Sotomayor se atrevió a mencionar a Rosas como una de las figuras para tener en cuenta. Los nombres femeninos serán obligatorios por ley de paridad de género. El 'problema' -para algunos- es que Romina no quiere ser el complemento de nadie. Quiere encabezar.

Los nombres seguirán multiplicándose con el correr de las semanas. A este año le quedan cuatro meses y fracción. Un importante dirigente del peronismo hizo notar esta cuenta regresiva. Si se descuentan las fiestas y las vacaciones de enero, entonces se entiende el apuro, que no es tal. Los plazos se acortan y, como dice el viejo refrán: 'cocodrilo que se duerme es cartera'.



