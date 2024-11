San Juan se prepara para recibir una propuesta legislativa que busca incorporar la educación financiera y el desarrollo emprendedor en el currículo escolar. La iniciativa, presentada por la Federación Económica Joven y respaldada por CAME Joven, apunta a formar a los jóvenes en aspectos esenciales como el manejo responsable del dinero desde una edad temprana.

El Vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, subrayó la importancia de este proyecto y su potencial impacto en la comunidad. “El Estado debe establecer las reglas de juego y custodiar los intereses de los sanjuaninos, pero también es crucial que cada sanjuanino tenga ese espíritu emprendedor, y qué mejor que comenzar a aprenderlo desde niño y poder hacerlo en las escuelas”, expresó Martín. Reconociendo la relevancia de capacitar a los docentes, el Vicegobernador afirmó que “todo un proceso que ellos lo van a explicar muy bien y me gustaría que ellos lo manifiesten”.

Ángeles, representante de la Federación Económica Joven, destacó la importancia del apoyo comunitario para el éxito de este proyecto. “Es de suma importancia también el apoyo de toda la comunidad en general, porque es un proyecto que abarca a toda la sociedad. Nosotros no podemos formar a los pequeños si desde las casas no están también formados e informados sobre lo que es educación financiera y desarrollo emprendedor”, señaló Ángeles.

El plan contempla un enfoque integral que incluye la capacitación de docentes y la disponibilidad de herramientas de aprendizaje en línea para la sociedad en general. “El objetivo es que los chicos, desde primer grado, empiecen a aprender cuestiones básicas como el ahorro, el manejo del dinero, la responsabilidad y cuestiones éticas que impliquen hablar del dinero sin tabú, para poder tomar decisiones financieras responsables y fomentar el desarrollo emprendedor”, afirmó Ángeles. A largo plazo, la Federación considera esto como una inversión económica para la provincia.

Los temas propuestos para la educación financiera van más allá de las primeras etapas de la enseñanza. En la educación secundaria, se abordarán cuestiones de responsabilidad en el manejo del dinero, la comprensión de criptomonedas y ciberseguridad, dada la creciente necesidad de protegerse contra fraudes y estafas. “Es innegable e inevitable que los chicos manejen billeteras electrónicas, entonces es fundamental que sepan qué hacer con ese dinero, cómo invertirlo, y que entiendan qué es un CDR y todas las herramientas financieras disponibles, sin poner en riesgo sus recursos”, detalló Ángeles.

El proyecto aún debe pasar por el proceso legislativo, y aunque los tiempos son inciertos debido al final del año, se espera que pronto se tome Estado parlamentario. “La idea es que se pueda empezar a trabajar en la capacitación el próximo año, lo antes posible”, manifestó Martín, reafirmando su compromiso con la iniciativa.

Desde CAME Joven, la propuesta ha sido impulsada a nivel nacional, y la participación de San Juan en la implementación es un paso importante. “El CAME Joven se ha presentado a nivel nacional, está en tratamiento y CAME nos impulsa a todos los referentes provinciales para que lo implementemos en las provincias. Ya hay otros interesados como Corrientes, Misiones, Tucumán y Mendoza, y ahora queremos que San Juan esté dentro de ello”, concluyó Ángeles.