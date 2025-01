El acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri para que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO encaren juntos las elecciones de medio término que deben realizarse este año, abrió una serie de frentes e incertidumbres a nivel nacional y también en San Juan. Es que en la estructura local que comanda el diputado sanjuanino Enzo Cornejo, tendrán que tomar una determinación en caso de sellarse el acuerdo entre el actual y el expresidente de la Nación.

El PRO en San Juan forma parte del frente que lidera Marcelo Orrego y que tiene como base estructural el partido provincial Producción y Trabajo. Pero un indicio de la importancia que tiene el partido amarillo en el frente, al punto que Cornejo es el tercero hombre en la línea sucesoria de la provincia, es decir, en caso en que Orrego y Fabián Martín se encuentren fuera de San Juan, quien ejerce el Poder Ejecutivo de manera momentánea es Cornejo.

Pese al acercamiento a nivel nacional, en la provincia la relación entre Cornejo y el líder de LLA, José Peluc, es distante, fría. Pero desde el lado libertario entienden que las cosas deben fluir, aguardar por la concreción final del acuerdo en Buenos Aires y desde ahí, esperar la charla en San Juan. ‘Si Cornejo quiere hablar, estamos’, dijo a este medio Peluc, dando una muestra de apertura, pero manteniendo la distancia.

Peluc tiene una gran relación con un ala del PRO en San Juan, que es el sector identificado con el billrichismo, representado en la provincia por María Eugenia Raverta. Con la dirigente vienen trabajando y manteniendo un diálogo fluído. Lo mismo con otros dirigentes que formaron parte del PRO como Martín Turcumán.

Sin embargo, la situación se carga de incertidumbre por el hecho de que el sello del PRO en la provincia lo tiene Cornejo, quien a la vez no tiene afinidad con el sector de Raverta y sí con el orreguismo, que corre con la ventaja de ser un partido provincial y contar con esa independencia.

En Nación la situación no difiere mucho de lo que sucede en San Juan, aunque por otros intereses. Hay legisladores y dirigentes del PRO que no desean el acuerdo con Milei y viceversa, libertarios que no quieren el acercamiento con el expresidente y su línea partidaria. En la tensa calma que reina en el partido amarillo a nivel nacional, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, este jueves lanzó a Mauricio Macri como candidato a senador para el 2025. Hay versiones que indican que el primo del expresidente no quiere que LLA pueda herirlo en Capital Federal y después de varias elecciones se lleven un duro golpe, tanto con derrota como en una posible pérdida del gobierno en 2027.

La realidad es que el lanzamiento de Milei como la recogida del guante que hizo Macri, puso al PRO en una tensa situación en la que deberán tomar decisiones y en San Juan, Cornejo ahora tiene la pelota.