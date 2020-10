Advierten que muchas alergias pueden dar coronavirus positivo

En la mañana de este lunes, en conferencia de prensa, la jefa de Epidemiología Mónica Jofré, informó que se estableció la circulación comunitaria de Covid-19 en toda la provincia de San Juan. Además recalcó la necesidad de realizar la consulta médica correspondiente ante cualquier síntoma, incluso aquellas personas que tienen antecedentes de alergia.

En este sentido, Jofré alertó a las personas que tienen alergias previas, “Hay que ir y hacer la consulta en el centro de salud correspondiente. Muchas alergias terminan dando positivo de Covid-19 y esa demora en la consulta implica seguir aumentando la posibilidad de contagios hacia otras personas”, aseguró.

Al mismo tiempo Jofré indicó que el tabaquismo y la obesidad son dos grandes factores de riesgo en relación a los contagios en la provincia. Por ello, la jefa de epidemiología volvió a insistir fuertemente en esperar los resultados de los hisopados en el domicilio.

“Es fundamental esperar el resultado del PCR en casa y no salir para nada más. El resultado se le informará a la persona ya sea través de la web o de manera telefónica, pero que quede claro que no se puede salir del domicilio”, señaló la funcionaria. Al mismo tiempo agregó que muchas personas que son contactos estrechos de personas contagiadas han ido hasta el Centro Cívico para los resultados, "eso no se puede hacer, no está permitido salir si uno está a la espera de un resultado, sino tomamos conciencia no vamos a poder detener la circulación viral”, concluyó.