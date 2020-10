Este jueves, 60 familias recibieron su vivienda en el el nuevo barrio Virgen del Rosario en el departamento San Martín. En el lugar se podía observar la emoción de las familias al tener la casa propia en plena pandemia.

"Estoy muy feliz, no tengo palabras de agradecimiento de tener por fin mi casa propia. Tengo dos hijos, Francisco y Luisana que son el amor de mi vida, la casa es para ellos. Le tengo que agradecer a mis padres que me dieron todo durante estos 10 años que espere para tener mi vivienda", relató entre lágrimas Claudia.

La mujer contó que hasta el día de ayer vivía junto a sus hijos en la casa de sus "dos pilares" que son sus padres. "Cuando me dieron la llave se me pasó por mi cabeza la imagen de mis hijos, uno siempre trabaja para que a ellos no les falte nada, ahora solo tenemos que cuidarnos y disfrutar la casita propia", agregó.

Luego siguió el turno de la familia Castro Herrero que está compuesta por la pareja y sus dos hijos. "Es una felicidad inexplicable, es el sueño de toda la familia y creo que como familia nos sentimos hechos. Es lo que nos faltaba para terminar de sentirnos felices", comentó la mamá de la casa.

"No tengo palabras para explicar la emoción que tengo. Desde hace más 10 años que estábamos esperando tener la casita. Y hace 8 meses más que estábamos esperando por el tema de la pandemia, creo que esa espera se hizo mucho más larga que los 10 años", amplió la empleada pública del municipio visiblemente emocionada.

En ese sentido la mujer contó que ya tenían definido que pieza van a usar sus hijos, al igual que los padres de la familia. "Hasta el día de ayer estábamos alquilando y el poder tener nuestra propia casa es un alivio. Ahora podemos invertir ese dinero en la casita. Si Dios quiere en unos días más vamos a poder disfrutar de nuestra vivienda", concluyó.

La entrega del nuevo barrio Virgen del Rosario estuvo a cargo del gobernador Sergio Uñac, acompañado del director del IPV, Marcelo Yornet, el intendente de San Martín, Cristian Andino entre otras autoridades. Lo particular de esta entrega de 60 viviendas es que se realizó con las calles ya pavimentadas, iluminación LED y hasta una plaza.