Falleció el primer chofer de taxi por Covid-19 en San Juan

Este domingo, la pandemia se cobró la primera víctima de coronavirus en el sector de transporte particulares. Así lo confirmaron desde el Sindicato de Conductores de Taxis y Remises de la provincia. Se trata de un chofer que padecía el virus y estaba internado.

Según informaron, se trata de Gustavo Mercado, de 46 años, que se desempeñaba como chofer de la empresa La Nueva. Desde el Sindicato brindaron sus condolencias y pidieron colaboración con la familia.

En este sentido, Walter Ferrer, titular del gremio, comentó a Canal 13 que desde el ente se encuentran realizando colectas de mercadería y de algunos medicamentos para asistir a las familias afectadas por la pandemia, entre ellas la de Mercado.

'No damos abasto, porque no tenemos ayuda de nadie. Estamos organizándonos para que esa familia no quede en el aire. Hay otras familias pasando por algo similar, estamos pidiendo mercadería, vitamina c, d y vayaspirinas', indicó, además agregó que para colaborar lo pueden hacer directamente con el Sindicato.