En primera persona ¿cómo es estar con Covid-19 en la Terapia del Rawson?

'No perdí la noción en ningún momento'. La frase pertenece al periodista sanjuanino, Daniel Solar, que relató cómo fue estar con Covid-19 en Terapia Intensiva del hospital Rawson. Ante Canal 13, detalló que su mayor afección era no poder respirar porque no le entraba aire a los pulmones.

Con su pasión por el periodismo y el amor a su familia en la cabeza, Solar pidió mantener consigo su celular. 'Fue lo primero que hice porque iba a ser mi único nexo con mi familia. Me pidieron que no saque fotos pero soy demasiado periodista', sostuvo en referencia a su incumplimiento.

Solar hizo un registro periodístico de su paso por Terapia Intensiva para que quedaran pruebas de cómo se vive ahí dentro. 'Tuvieron muchas intenciones esas fotos. Eran por si me pasaba algo o para verlas ahora y acordarme', manifestó el hombre que el sábado pudo obtener el alta hospitalaria.

'Ese día en la mañana apareció el médico a hacerme un control y al sacarme el oxígeno vio que estaba en parámetros medianamente normales, entonces eso le indicaba que mi salud iba bien', expresó Solar, a quien en ese momento ya le había bajado considerablemente la fiebre.

Fue así que el médico le informó que podía seguir su recuperación en su casa, considerando además que ya podía levantarse, caminar por la pieza e ir al baño por sus propios medios. 'Desde que me dijo eso el doctor, fueron las 4 o 5 horas más largas porque me quería ir y no pasaban más', recordó.