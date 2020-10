Dengue: la 'batalla' preventiva que se viene en San Juan

No sólo el Covid-19 es un tema de preocupación para los sanjuaninos, sino que el dengue también mantiene en vilo a la población. Con el lógico alivio que otorgó la llegada del frío, desde el Ministerio de Salud aseguraron que si bien no hubo nuevos casos desde los primeros días de junio, la enfermedad está instalada en la provincia y hay que tomar recaudos a partir de los primeros días de calor que ya registró la primavera sanjuanina. Es decir una “batalla” preventiva.

Es por ello que la jefa de Control de Vectores de Salud Pública, Liliana Salvá explicó de qué manera está trabajando el Gobierno provincial de cara a lo que se viene. “Desde el programa se toma el mes de septiembre y a nivel nacional se activa la ‘batalla’ contra el mosquito Aedes Aegypti que es el transmisor de dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla”, indicó.

En este sentido, la especialista recordó a Canal 13 que el mosquito Aedes Aegypti ya está en San Juan, es decir, se trata de un insecto que ya es autóctono. De todas formas en este momento como no hay virus, no transmite, lo que no quita que sea un peligro. “A raíz del brote de dengue que tuvimos este año en San Juan vamos a tener que trabajar más fuertemente. En si el programa nunca se detuvo, a pesar de la pandemia se buscó las alternativas para seguir realizando las tareas de prevención”, señaló Salvá.

En relación a esto hacer semanas atrás ya se comenzó a trabajar en los lugares donde se registraron los brotes de esta enfermedad, como por ejemplo en Rawson que fue el departamento más afectado por el dengue. Debido a esto muchos municipios se han ocupado de formar brigadas de control de vectores que van a tono con la política provincial de priorizar ciertos ejes de salud, esto consiste en primera instancia en inspecciones oculares para detectar la posibilidad de criaderos en las viviendas.

Además se ha comenzado a trabajar con los edificios públicos, tal como se hizo en el mes de marzo. Por ejemplo en el Centro Cívico ha puesto en marcha una resolución para no tener plantas ornamentales en agua, ya que puede convertirse en uno de los principales criaderos de mosquitos en San Juan.

“Hay que tener en cuenta que el mosquito Aedes Aegypti es intradomiciliario y semidomiciliario. Es decir no es el clásico mosquito de la acequia, del rio o del canal, ahí no se va a encontrar. Este tipo de mosquito se va a encontrar en agua limpia estancada dentro de una casa, aquellos que no tienen tapas o las recipientes que se colocan debajo de las macetas”, precisó la funcionaria.

Agregando a lo anterior, es importante destacar que si la gente ve un mosquito de este tipo, que es con patas con manchas blancas, debe preocuparse por identificar y eliminar el criadero. Por otra parte la Municipalidad de la Capital publicó su propia ordenanza de regulación de vectores. Al igual que desde el programa Control de Vectores de Salud Pública se está trabajando con los demás municipios para llevar a cabo el "descacharreo" y el saneamiento ambiental que es otras de las medidas preventivas.

Seguidamente la profesional aseguró que el virus podría llegar nuevamente por una persona contagiada, como sucedió con el Covid-19. De modo que la provincia se focalizó en los viajeros que están ingresando y cumpliendo cuarentena por coronavirus. "Tenemos que estar muy atentos, hay que empezar a mirar la posibilidad de que lleguen casos importados con el calor”, exclamó.

Por último Salvá insistió en que las medidas son preventivas principalmente. “Hay que hablar de dengue pero al mismo tiempo las acciones deben ser llevadas a cabo por las personas. Nosotros vamos a hacer los controles necesarios pero necesitamos colaboración por parte de la sociedad”, concluyó.