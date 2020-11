En la mañana de este lunes se confirmó que el Gobierno de San Juan avanza con la compra 80 mil pastillas y 200 mil goteros de Ivermectina para combatir el Covid 19. En este sentido el secretario de Coordinación Administrativa Financiera, Guillermo Benelbaz dijo que se encuentra en una semana clave, ya que llegarían en el transcurso de la semana.

Respecto a esta compra de Ivermectina, Benelvaz dijo que hay un expediente en curso con la compra de los mismos ya que salió una resolución por parte del Ministerio de Salud para autorizar el tratamiento. "Esta semana deberíamos recibir una partida de esa compra, al igual que de Ibuprofeno para el tratamiento de Ibuprofeno Inhalado", aseguró.

Asimismo el funcionario dijo que está previsto que se distribuya en todos los centros de salud aunque se usará como tratamiento de uso compasivo es paciente con Covid 19. Esto quiere decir que el paciente previamente le debe dar su cosentimiento al médico para ser tratado con este compuesto.

Cabe destacar que la Ivermectina es un compuesto de uso veterinario, ya que se trata de un antiparasitario interno, para todos los parásitos gastrointestinales y antiparasitario externo para los piojos, pulgas, garrapatas y sarna. Es una solución que se usa de manera inyectable, totalmente diferente a lo que se usa para la medicina humana.

De hecho son muchas las voces médicas que están en contra de su uso, ya que argumentan que no está comprobado de forma científica su uso. Incluso la Sociedad Argentina de Infectología desaconsejó su uso a través de un comunicado oficial.

Sin embargo el compuesto Ivermectina es algo que ya se venía usando en la provincia de manera no oficial, debido a que ya hay gente en San Juan que la usa pese a que no estaba aprobada y se desconoce al 100% su efectividad. No obstante, esta droga aún no ha sido admitida para dicho uso por los organismos de aprobación, como por ejemplo la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).