Grave: denunciaron que su hija murió sin recibir atención en una clínica

Melani Anahí Castro de 18 años murió el pasado martes en su casa de Rawson luego de sufrir un fuerte dolor de ovarios y una hemorragia. Su familia denunció que la joven no recibió atención médica en la Clínica Santa Clara y tampoco tuvo respuestas de la ambulancia.

Este jueves, los familiares de la víctima radicaron la denuncia por "abandono de persona" en la Central de Policías contra la Clínica Santa Clara, Salud Pública y la Policía.

En medio de un profundo dolor por la pérdida de Melani, sus familiares reclaman que se investigue el hecho. Según informaron, en el Hospital Rawson emitieron el acta de defunción en el cual indicaron que la causa de la muerte fue por "posible Covid 19". Sin embargo, la familia aseguró que la joven no presentaba ningún síntoma de la enfermedad.

Padres y familiares de Melani radicaron la denuncia en la Central de Policías

Todo comenzó el sábado pasado cuando la chica manifestó un fuerte dolor de ovarios. El domingo el dolor fue más intenso y el lunes, la familia la trasladó hasta la Clínica Santa Clara. Según denunció Mónica Castañón, una de las tías de la joven ante las cámaras de Canal 13, la joven estuvo 12 horas sentada en la clínica y nadie la atendió.

Ante esa situación, la joven pidió que la llevaran a su casa y se acostó a dormir. El lunes, cerca de las 16 Melani se desvaneció y murió en los brazos de su padre. Desesperado, el hombre salió a pedir ayuda y alertó a un móvil policial que pasaba por el lugar pero los policías no quisieron llevar a la chica a un centro de salud, dijo la mujer.

Horas más tarde, se hizo presente en el domicilio de la joven un médico legista que les aseguró que se trataba de una muerte natural. Recién a las 23 (casi 7 horas después de su muerte), trasladaron el cuerpo de Melani al Hospital Rawson donde no le realizaron autopsia, según comentó Castañón.

Melani esperando ser atendida en la Clínica Santa Clara el lunes por la tarde

En el centro de salud emitieron el certificado de defunción en el que informaron que la causa de muerte era por "posible Covid 19", comentó la tía de la chica. Además, aseguraron que no le realizaron un hisopado ni otra prueba relacionada con el virus.

Como si esto fuera poco, también se quejaron porque no pudieron despedirse de Melani ya que no tuvo velorio debido al diagnóstico emitido por el hospital. Cabe recordar que las muertes por coronavirus o casos sospechosos no pueden ser velados, según el protocolo vigente en la provincia.

En la denuncia también expusieron que les informaron mal la hora del sepelio y cuando llegaron al cementerio, el féretro ya estaba enterrado. Por lo tanto, dijeron que desde que se la llevaron al hospital no la volvieron a ver. Melani Anahí Castro

Vale mencionar que en sus partes oficiales sobre coronavirus, el Ministerio de Salud Pública no informó el fallecimiento de ninguna persona de 18 años durante la jornada del martes, ni el miércoles, dijeron desde la familia.

A raíz de todo lo expuesto, la familia de Melani Anahí Castro pide Justicia y que se realice una autopsia para que se investigue la causa del fallecimiento. La familia ahora es asesorada por la abogada Filomena Noriega.