Denunciaron a Nasisi por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes

El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi, fue denunciado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes como funcionario público. Este viernes, la autora de tal denuncia y docente, Mónica Morvillo pasó por Banda Ancha y contó el porqué decidió acusar al alto dirigente universitario.

Morvillo explicó que la denuncia tiene como eje fundamental, los concursos y nombramientos de profesores universitarios. En este sentido, señaló que más del 70% de los docentes deben estar concursados, pero que duda que exista ese promedio para ocupar cargos en la UNSJ.

La denunciante, Mónica Morvillo

A raíz de esto, la docente expresó que esto es muy grave, considerando que no se puede ejercer el abuso de autoridad por sobre toda la UNSJ. Además, Morvillo explico que hay un conflicto en el Consejo Superior, debido a que Nasisi en la anterior elección, autorizo una resolución que desde el punto de vista legal no era útil, pero con la condición que tiene la Universidad, que hace años no se llama a concurso, lo cual es una condición necesaria para la ocupación de cargos de manera legal.

En ese sentido, la profesora denunció que muchos docentes, estuvieron concursados pero se los promocionó, y al hacerlo pasaron a estar interinos dependiendo de una designación anual de los Decanos y el Rector. Esto hace que se dé una situación irregular en los consejos superiores y directivos, según señaló la universitaria.

La profesora aseguró que si bien oficialmente no se le unió ninguna persona en su denuncia penal contra el Rector, amigos, compañeros y otros conocidos dieron el visto bueno.

Morvillo dejó en claro que la elevación de la denuncia penal, no se trata de cuestiones personales contra el Rector, sino que es algo completamente institucional. ‘Se me trata de marcar como estoy sola, porque soy profesora concursada’, cerró.