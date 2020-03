Coronavirus en invierno: ¿la vacuna de la gripe es la solución para los grupos de riesgo?

El coronavirus es masivo. Está a nivel mundial. Países enteros encienden la luz de alarma y otros directamente abocados a la atención urgente de los infectados. En San Juan, a pesar de tener un panorama más reducido del coronavirus, en Gobierno ya ajustaron algunas tuercas en distintas áreas para prevenir, hasta último momento, la llegada del Covid-19. Sin embargo, para muchos de los sanjuaninos, el miedo viene por otro lado: el invierno.

"The winter is coming", decía un famoso personaje en una serie de televisión. Pero la frase tenía más significado que la llegada del frío. Lo mismo pasa en la provincia, sobre todo para los que componen el populoso "grupo de riesgo". Esto es, niños menores de 2 años, embarazadas y adultos mayores que son propensos a caer en cuadros gripales o patologías respiratorias a causa del frío. En Salud, especulan que hay unos 120 mil sanjuaninos dentro de este grupo.

El número nace de las estadísticas de casos en el 2019, donde también hubo otro inconveniente: demoras de Nación por mandar las partidas de vacunas. Si bien llegaron las suficientes para cubrir el pedido de Salud Pública, algunas llegaron algo tarde, comentó una alta fuente del área. Sumado a esto, hubo una gran cantidad de madres y bebés que no se vacunaron.

Ahora, ¿qué dice el mito? Muchos piensan que la vacuna de la gripe puede ser parte de la solución del coronavirus. La respuesta es "si, pero no". Este jueves, en Casa de Gobierno, la ministra de Salud Alejandra Venerando enfatizó en el tema: "no se puede combatir el coronavirus con la vacuna de la gripe. Pero si puede ayudar al sistema inmunológico a estar más preparado para el virus". Esto es, puede colaborar para no padecer ante el Covid-19.

Sin embargo, desde la provincia aún no han recibido una comunicación oficial desde Nación sobre fechas de envío o calendarios de partidas para esta vacuna. En consecuencia, especulan que, como el año pasado, esto se de en el mes de abril.

Detrás, solo restan 100 días para el ingreso del invierno (en el calendario oficial), algo que puede adelantarse tranquilamente si tenemos en cuenta que los frentes fríos ya hacen acto de presencia a fines de mayo. El invierno facilita la propagación del coronavirus. Mejor estar preparados.