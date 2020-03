Ocurrió en San Juan: violaron la cuarentena y fueron aislados por la policía

Este lunes, la jefa de Epidemiología de San Juan, Mónica Jofré, informó que hubo tres casos en los que tuvo que intervenir la policía por personas que no respetaron la cuarentena. Si bien, la funcionaria de Salud Pública, no dio detalles sobre los casos específicos, aseguró que trabajan para evitar el riesgo de contagio de coronavirus. El presidente Alberto Fernández, anunció el domingo que quienes no cumplan con las medidas de prevención, serán sancionados penalmente.

“Ellos deben quedarse, tenemos otro caso que nos ha pasado en Valle Fértil. Tienen que quedarse en el hotel. Uno habla con ellos y depende de la voluntad de la persona, pero de ser necesario, si hay que poner alguna persona de la fuerza pública como se ha hecho antes, se hará”, sostuvo Jofré.

"Ya estamos trabajando con el Ejército Argentino, Policía Federal, Migraciones, Aduana, Gendarmería, PSA, Sanidad de Fronteras, etc”, contó la epidemióloga. Y detalló que “tenemos el equipo de respuesta rápida en cada una de las zonas sanitarias y los departamentos que son los que visitan para ver que las personas estén cumpliendo el aislamiento. Por otro lado los llamados telefónicos que se hacen desde epidemiología”.

Este fin de semana, un video en el que un hombre golpeó brutalmente a un guardia de seguridad que le pidió quedarse en cuarentena encendió las alarmas de las autoridades. El agresor, Miguel Ángel Paz, había regresado de un viaje al exterior y se ofuscó cuando el vigilador, Gustavo Granucci, le pidió que se quedara en su casa.

Tras el violento episodio, el presidente Alberto Fernández, felicitó al guardia del edificio de Vicente López por su accionar. Mientras que el agresor, Paz, quedó a disposición de la justicia por el violento ataque.

A través de las redes sociales, diariamente salen a la luz casos en los que las fuerzas de seguridad deben intervenir para pedir a los ciudadanos que cumplan con la cuarentena.