Fiebre de alcohol en gel: las farmacias de San Juan lo dan por "extinto"

Fue como la fiebre del oro. De un momento a otro, los sanjuaninos se abalanzaron sobre las góndolas farmacéuticas para obtener alcohol en gel pero pocos encontraron. No porque se negara el consumo sino porque abundó el desabastecimiento. Canal 13 realizó un relevamiento para notar este faltante y el resultado fue contundente: no hay alcohol en gel.

Noticias Relacionadas Bono para jubilados y AUH: anunciaron las fechas de cobro

Según indicaron desde algunas farmacias capitalinas, el stock está en cero y dudan que vuelvan a rellenar las góndolas con este líquido. Propietarios entienden que la decisión viene desde arriba: los proveedores están más abocados a abastecer a los gobiernos que a las farmacias, por lo que estas quedaron en lista de espera.

"Hace más de una semana que no tengo alcohol en gel y dudo que llegue para esta. Especulo que podremos recibir una entrega recién en abril, en tal caso se venderá una por cliente", señaló Alejandra, propietaria, a Canal 13.

Noticias Relacionadas No te quedés sin la Tarjeta Alimentar: hacé esto para que llegue a tu casa

Por otro lado, Alfredo Cáceres, de farmacias Echegaray, destacó que la última vez que se pudo adquirir alcohol en gel fue en un bidón de 5 litros. "Es ilógico, es la primera vez que tenemos que comprarlo en ese envase. El precio que pagamos en ese momento fue de 15.000 pesos", aseveró a Canal 13. Si se hace una reducción del precio, claramente el farmacéutico está pagando $3000 por litro, de ahí hay que sumar el valor agregado para la venta.

Noticias Relacionadas En tiempos de coronavirus, un hombre le escupió en la cara a una cajera

Pero, por si fuera poco, el panorama pinta para peor. Cáceres entiende que si había mínimas posibilidades de conseguir el producto, estas van a desaparecer luego del anuncio de medidas de prevención que hizo el gobernador Sergio Uñac y de las que realizó Fernández a nivel nacional. "Dudo mucho que en abril nos llegue algo" dijo.

A pesar de esto, el panorama no es el mismo para los guantes de látex y barbijos, productos que si se pueden encontrar y a buen precio. Con respecto a esto, Mónica Jofré desde la División Epidemiología, detalló este miércoles que el uso del barbijo es sobre todo para pacientes con infecciones o en posible presencia de virus. Una persona sin síntomas que no está cumpliendo aislamiento no necesita usarlo.