Cómo vive el aislamiento un paciente con tratamiento por un tumor cerebral

Fernando Baggio, el conocido militante por los Derechos Humanos, habló con Canal 13 y comentó como vive la cuarentena, una persona que se encuentra realizando un tratamiento debido a una cirugía que sufrió en su cerebro en Junio del año 2018, a raíz de la presencia de un tumor.

Baggio nos cuenta que afortunadamente este aislamiento obligatorio no le está afectando mucho, ya que en su vida cotididana, él generalmente vive la mayoría del tiempo dentro de su casa. Sin embargo, contó que un incoveniente bastante serio que le podría surgir, sería quedarse sin sus medicamentos, los cuales evitan que sufra de un ataque de epilepsia. No obstante aclaró que él fue bastante precavido acerca de este tema y que tiene un buen stock de estos medicamentos en su domicilio, por lo que si esta cuarentena no se prolonga, no debería tener ningún problema.

Finalmente, Fernando comentó como cree que están afrontando los sanjuaninos esta complicada situación. Sobre esto comentó que para él, los sanjuaninos se lo están tomando con mucha responsabilidad, sobre todo con el hecho de no salir de sus casas. Sin embargo, cree que todavía hay algunos ciudadanos que no terminan de comprender la gravedad del asunto y de lo peligroso que puede ser si no cumplimos con las medidas establecidas por el gobierno nacional.

Para cerrar su testimonio, el militante aprovechó para enviarle un mensaje de conciencia a todos los sanjuaninos, comentando que si una persona se afecta, muchas otras pueden verse afectadas de igual modo, que esto es como un "efecto dominó". Sobre esto el protagonista de esta grabación expresó: "Tenemos que tener cuidado y ser mucho más responsables de lo que algunos están siendo.

Asi que muchas gracias y nos cuidemos entre todos y todas".