Salen a la caza de quienes venden los módulos alimentarios en San Juan

El ministro de Desarrollo Humano de la provincia de San Juan, Fabián Aballay, charló telefónicamente con Canal 13 días atrás en el programa Banda Ancha. En esta entrevista, el funcionario fue consultado acerca de aquellos oportunistas que aprovechan la ayuda, tanto del Ministerio como la de su Municipio, y venden por las redes sociales los módulos alimentarios de emergencia que les entregaron.

Acerca de esto, Aballay comentó que las autoridades del Ministerio ya están en conocimiento de esta situación y que se emplearán a fondo para tratar de combatir esta reprochable actitud de algunos sanjuaninos. El funcionario comentó: "Obviamente estamos totalmente en contra de este tipo de situaciones y vamos a denunciar cada hecho que consideremos un delito o que vaya en contra de lo que establece la normativa legal del accionar tanto del Ministerio, como de cada uno de los municipios".

Este kit alimentario está compuesto por artículos del módulo alimentario histórico: aceite, leche, azúcar, arroz, fideos, lentejas, polenta, yerba, son entre 8 y 10 artículos a los que se les suma un kit sanitario con detergente, jabón para la limpieza del hogar e higiene personal.

Este beneficio está destinado a trabajadores informales de la economía o aquellas personas que no tienen ningún ingreso monetario formal o aporte del Estado, empresa privada u organización social, aquellas sanjuaninos que no tengan ningún beneficio social (AUH, AUE, AUD, Tarjeta Alimentar, Pensión, Tarjeta Social, etc.),