Sigue la polémica: Otros argentinos, cruzaron a la sanjuanina que quedó aislada en Andorra

Este miércoles, argentinos radicados en Andorra salieron al cruce tras la polémica que se generó tras la entrevista que le dio a Canal 13 la sanjuanina Valentina Scarso, quien junto a su novio se encuentran varados en el país europeo. La pareja había viajado en busqueda de trabajo en los centros de esquí de la zona muy conocidos. Por lo cual, consiguieron trabajo, entonces desde noviembre 2019 hasta a abril de 2020 tenían empleo asegurado y estaban cumpliendo con su objetivo hasta que la Pandemia del COVID-19 transformó totalmente las cosas desde mediados de marzo.

Noticias Relacionadas Tras la nota de Canal 13, funcionarios de Andorra cruzaron a la sanjuanina

El pasado martes, la sanjuanina declaró al programa Compacto 13 su preocupación y miedo de contraer coronavirus. "La salud es lo primero para los andorranos. Hay pocos respiradores y somos extranjeros así que no somos prioridad", dijo Valentina. Esa frase despertó la polémica en las autoridades del país europeo que interpretaron que en la comunicación, la joven apuntó contra el área de Salud Pública de Andorra y señaló que debía pagar para hacerse un test de coronavirus.

Por este motivo, algunos argentinos radicados en Andorra se comunicaron este miércoles durante la emisión del programa conducido por Adrián Tejada y salieron al cruce de Valentina Scarso. En primer lugar, Facundo Lara, salteño radicado en Andorra desde hace 15 años dijo a Canal 13: “El ministro de salud declaró en la mañana que los respiradores están disponibles para todas las personas, no importa la nacionalidad proveniente.El gobierno de Andorra nos trata muy bien a todos los extranjeros, a todos los que venimos a trabajar al país”.

Noticias Relacionadas La dramática aventura de una sanjuanina que quedó atrapada en un paraíso fiscal

“El gobierno nos ha dado muchas cosas a la gran mayoría de argentinos que trabajan aquí. Creo que esta persona no hablo de una forma adecuada”, agregó el salteño.

Respecto a como se encuentran transitando los días por la pandemia, Lara declaró: “Estamos viviendo el día a día en casa con esta situación". Además comentó que publicó un video en sus redes sociales, porque consideraba injusta la acusación contra el gobierno del país europeo porque los miles de argentinos reciben apoyo permanente por parte de las autoridades. "Aquí en Andorra vas caminando y te cruzas con muchos argentinos. Ya que muchos vienen a aprovechar el trabajo que se produce en los centros de sky que tiene el país. Hice un video dando mi punto de opinión porque este país me recibió de muy buena forma desde hace muchos años. Mi idea fue apaciguar las aguas después de la polémica que surgió a partir del testimonio de esta chica”

En segundo lugar, Nidia Rodríguez, chubutense que viajó por segunda vez a Andorra para trabajar en la temporada también se comunicó con Canal 13 y declaró: “Muchos de los temporeros se quedaron sin trabajo porque los centros de sky debieron cerrar por la pandemia. El gobierno nos ayudó con comida, alojamiento, ayuda psicológica, y abogados”

Respecto a su posible vuelta al país, Rodríguez dijo: “Tengo residencia temporal, estoy atravesando un momento de incertidumbre. No sé si volver o no. Hace unos días yo no quise volver en los vuelos de repatriación, me parece muy egoísta volver ahora. Seria llevar un problema a nuestro país. Espero que todos sigan haciendo cuarentena y se cuiden a los adultos mayores”

“A fin de mes debo dejar mi piso, la empresa donde yo trabajo se hizo cargo de la situación, nos están pagando el sueldo”, dijo Rodríguez sobre la empresa donde estaba trabajando, actuó de buena forma.

Luego agradeció y elogió a la gente del país europeo: “Andorra es un país hermoso, la gente es muy buena. La gente nos respeta muchos a los argentinos. Mi idea es poder volver al país nuevamente para trabajar”. Además mencionó que en el país europeo no hay restricciones, que pueden salir a comprar y pasear en determinados horarios y mencionó que el gobierno de Andorra les va a realizar test masivos a todos los ciudadanos. "El gobierno se movió de forma muy rápida y eficiente”, dijo la chubutense.

Autoridades sanitarias se hicieron eco de la polémica

Fue tal la magnitud del caso, que el mismo ministro de Salud Pública, Joan Martínez Benazert, dijo que la sanjuanina que dialogó con Canal 13 "miente" sobre la posibilidad de recibir asistencia con respiradores y sobre las pruebas de covid-19.

"Martínez Benazet ha comentado que en Andorra no se discrimina a nadie y tienen en cuenta la cobertura sanitaria, y si los temporeros están ahí cuando se hagan las pruebas de anticuerpos también se les hará", señaló el diario Poble Andorra. En este sentido, el titular de la cartera de Gobierno garantizó el acceso a todos los servicios sanitarios por lo que "considera que estas afirmaciones son fruto de la desesperación de estar tantos días y no poder volver a su país", destacó el medio. "El ministro evalúa las afirmaciones como una barbaridad", sentenció la nota.