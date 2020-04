Tras la nota de Canal 13, funcionarios de Andorra cruzaron a la sanjuanina

El lunes, Valentina Scarso, una sanjuanina que viajó a Andorra por un trabajo de temporada habló con Canal 13 y puso sobre la mesa el problema de volver a Argentina tras la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio que incluyó el cierre de fronteras. En esta comunicación, la joven apuntó contra el área de Salud Pública del mencionado país y señaló que debía pagar para hacerse un test de coronavirus.

Tras la repercusión de la nota, muchísimos comentarios llegaron a los contactos de este canal, provenientes de residentes de dicho país y señalando que la joven tenía una posición "errónea" y que brindaba una "historia falsa" de lo que pasa en Andorra. Según explicaron, el testimonio se hizo viral en varios grupos y llegó a manos de la orbe política.

Fue tal la magnitud del caso, que el mismo ministro de Salud Pública, Joan Martínez Benazert, dijo que la sanjuanina "miente" sobre la posibilidad de recibir asistencia con respiradores y sobre las pruebas de covid-19.

"Martínez Benazet ha comentado que en Andorra no se discrimina a nadie y tienen en cuenta la cobertura sanitaria, y si los temporeros están ahí cuando se hagan las pruebas de anticuerpos también se les hará", señala el diario Poble Andorra. En este sentido, el titular de la cartera de Gobierno garantizó el acceso a todos los servicios sanitarios por lo que "considera que estas afirmaciones son fruto de la desesperación de estar tantos días y no poder volver a su país", destaca el medio. "El ministro evalúa las afirmaciones como una barbaridad", sentencia la nota.

La sanjuanina Valentina Scarso había señalado que desde el 13 de marzo se encuentra en periodo de cuarentena en Andorra. "Vivo con el miedo de que si me pasa algo, acá no somos prioridad. Salud Pública acá no existe, nos están queriendo cobrar por hacernos los test 300 euros", había destacado vía Skype en Compacto 13, programa que se emite por esta pantalla.

Sin embargo, luego de arremeter contra esa situación, aclaró que "el Gobierno de Andorra nos está ayudando muchísimo, nos redujo bastante con el precio del alquiler y le propuso un hotel para los que se están quedando, aunque siendo 2.200 argentinos dudo que nos sigan ayudando".

Varios habitantes del país europeo se hicieron eco de la nota de Canal 13 y compartieron material (entre ellos videos) repudiando las palabras de la sanjuanina. Además, argumentaron el rechazo destacando que "argentinos no vuelven por políticas del país de origen y no por políticas de Andorra". Situación que Valentina también destacó en la nota realizada por Canal 13.