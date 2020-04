Padres desesperados piden ayuda para rescatar a sus hijos varados en Córdoba

Este lunes, Mónica Adrover, mamá de una adolescente que estudia en Córdoba dialogó con Canal 13 en nombre de un grupo de padres que tienen hijos estudiando en la provincia mediterránea. La mujer solicitó ayuda al Gobierno Provincial porque junto a un grupo de padres no saben como traer a sus hijos, ya que desde que salió la disposición del Gobierno Nacional no pudieron conseguir el certificado de autorización. "Hemos intentando solicitar los permisos pero no tuvimos éxito. La página viene colapsando desde el día sábado”, dijo Adrover.

“Algunos chicos están viviendo en departamentos junto a 2 o 3 compañeros. Han quedado aislados en sus departamentos o pensiones sin servicios, sin internet desde hace más de 30 días. Llevan muchos días solos y sin nada de internet. Encima necesitan de internet para realizar los trabajos universitarios”, señaló la mujer.

Luego la mamá de una de las chicas dijo: “Tenemos un grupo de WhatsApp con otros padres, hasta el momento tenemos el dato que son alrededor de 10 chicos repartidos en distintas localidades del Córdoba. Algunos están en Río Cuarto, mi hija en Villa María”

Noticias Relacionadas Tras el furor en las redes sociales, cómo nació el Coronavinus

Luego Mónica Adrover contó una situación particular que vive su hija, quien está varada en Villa María, Córdoba: “Mi hija ha tenido ataques de pánico, la Universidad de Villa María se portó muy bien y nos mandó un comunicado para que nosotros presentemos ante las autoridades provinciales para poder ir a buscarla. Pero nosotros no sabemos si con esto podemos viajar sin problemas”

Al ser consultada si obtuvo alguna respuesta por parte de alguna autoridad, la mujer dijo: “Por mi parte acudí a la Dirección de Discapacidad para solicitar ayuda. Mi hija tiene el carnet porque padece una discapacidad pero aun no obtuve alguna respuesta”.

“Solicitamos algún permiso exclusivo del Gobierno Provincial para poder traer a los chicos en nuestras movilidades, que nos digan cuantas personas pueden ir en los vehículos particulares. Otra idea que se nos ocurrió, como hicieron en algunas otras provincias, es pedir si el gobierno nos proporciona algún colectivo, algo para poder traer nuestros chicos o alguna combi, necesitamos una solución para el regreso de los chicos”, pidió la mamá al borde del llanto durante el programa Compacto 13.

Por último, la mujer contó que los estudiantes están desesperados para volver a San Juan con sus familias. "Somos un grupo de padres desesperados, nuestros hijos la están pasando muy mal. Muchos de ellos están por primera vez en Córdoba. Estaban comenzando a estudiar allá. No soy la única madre desesperada por esta situación, somos muchos. Los chicos apenas se enteraron del permiso lanzado por el Gobierno, nos llamaron de forma desesperada pidiendo que los vayamos a buscar”