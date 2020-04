Ocurrió en Concepción: fueron a arreglar un cable pero dejaron un ruido insoportable

En medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, son muchos los servicios que se brindan con guardias mínimas. Quienes llevan a cabo su labor, teniendo en cuenta esta excepción, son las empresas contratistas de Energía San Juan.

Las mismas acuden a solucionar los problemas advertidos pero a un ritmo menor que el habitual. Esto genera perturbaciones en algunos lugares, más aún cuando finalmente van y le dan respuestas a los vecinos, pero no las esperadas.

Es que según manifestó un televidente de Canal 13, días atrás "una compañía eléctrica contratada por Energía San Juan vino a cambiar el cable principal de electricidad", pero el resultado no fue el mejor o al menos eso creen los vecinos.

El caso se dio en inmediaciones de avenida Leandro Alem y calle Juan Jufré, en Concepción, Capital. "No solo cortaron la energía repetitivas veces sin avisar en los domicilios, sino que se tomaron toda la mañana para dejarnos un ruido en la noche", sostuvo.

A través de un video, dieron a conocer el inconveniente. "No sé qué hicieron pero no se escucha bien eso, y nunca más volvieron. De Energía San Juan no responden", agregó en referencia al molesto ruido que se escucha por las noches.