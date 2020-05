Mira como preparan la Catedral para reabrir sus puertas

Este sábado, Canal 13 accedió al interior de la Catedral para conocer de que forma están preparando las instalaciones para la reapertura de templos que se dará el próximo lunes. El sacerdote Ricardo Doña expresó que durante los días sábado y domingo terminaran de realizar trabajos de reordenamiento para respetar las medidas de distanciamiento que exige el protocolo.

"Esperemos que sea un paso lindo, que podamos cuidar entre todos para volver de a poco a la actividad, aparte es algo bueno para la fe volver a abrir las puertas de los templos. El lunes comenzamos con la apertura de los templos, aun no tenemos el protocolo provincial pero si por parte de la Conferencia Episcopal Argentina, quienes nos dieron órdenes para limpiar y acondicionar los templos para el cuidado de la gente", manifestó el sacerdote.

"Para todas las religiones es fundamental la dimensión comunitaria, esta dimensión de fe de compartir la fe. La fe crece cuando se comparte, la fe se afianza en el alma cuando es vivida con los demás, no solo en la oración personal sino que se convierte en un camino grande al compartir con los demás. Muchos hermanos extrañan el poder rezar todos juntos pero debemos esperar que pase toda esta situación. Hoy no es el momento de brindar misas, tenemos que esperar un tiempo más por más que hace falta ese abrazo de cercanía", amplió.

Este sábado en conferencia de prensa, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, fue la encargada de anunciar que a partir del día lunes se abrirán los templos en San Juan solo para actividades individuales, como actos de oración, asesoramiento espiritual o confesión. Los horarios van a ser igual que el comercio sanjuanino, de 10 a 17, mientras que los mayores de 60 años podrán acceder de 10 a 14.

Doña expresó que "Desde el lunes en la Catedral y en los demás templos vamos a tener el Santísimo Sacramento para que vengan unos minutos para realizar una oración. La idea es que estén unos minutos así todos pueden acceder. Hasta el momento no vamos a dar la comunión ni misas. Respecto a las personas mayores de 60 años, sabemos que necesitan su momento de oración. Nosotros no le cerramos las puertas a nadie, pero seguramente Personal de la Brigada Femenina estará realizando controles en las puertas de las distintas iglesias".

"Por el momento no tenemos una fecha estipulada para el regreso de las misas, pero depende de lo que decidan las autoridades, ya que no van a ser las mismas normativas para San Juan como las demás provincias. Al haber tenido tan pocos casos en la provincia, seguramente no van a ser las mismas fechas en las diócesis de aquí a las de Buenos Aires que están enfrentando tantos casos de esta enfermedad", agregó.

No se podrán tocar los santos

Las imágenes de los santos ubicados en la Catedral tienen colocados unos carteles que dicen “No tocar”, ya que no es recomendable debido al contexto de pandemia que estamos enfrentando. “Las imágenes están gastadas por las acciones que realizamos los cristianos al tocar las imágenes, pero él no tocarlo, no significa que no podemos recibir la bendición, ya que todo depende de la oración y el corazón de cada uno”, dijo el sacerdote Ricardo Doña.