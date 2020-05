En una Catedral 'pelada' se llevó a cabo el Tedeum por el Día de la Patria

Este lunes, la tradicional ceremonia del Tedeum por el Día de la Patria, tuvo como particularidad que se celebró en una Catedral cerrada y sin la presencia de funcionarios provinciales, como así tampoco de la feligresía católica. Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, no hubo grandes actos, desfile, ni homenajes en el día patrio.

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, presidió la celebración religiosa y en su mensaje apeló a la unión y la solidaridad de los sanjuaninos.

Más temprano, el gobernador Sergio Uñac, acompañado por autoridades del Poder Ejecutivo, miembros de la Corte de Justicia, funcionarios de Capital y la Iglesia, realizaron el izamiento de la bandera provincial en la Plaza 25 de Mayo.

“Este es un día muy particular que vivimos los sanjuaninos. Aprovecho la oportunidad para desearles a todos un feliz Día de la Patria. Espero que esta sea una fecha que nos permita mirar todo lo transitado por el país, los logros, los desafíos, los problemas que pudimos superar y establecer una mirada hacia adelante, con perspectiva de futuro sabiendo que no hay problema que no se pueda superar si en la mirada de todos está poderlo trabajar en conjunto y generar entre todos una situación que implique salir de las situaciones complejas que como sociedad estamos atravesando”, dijo el gobernador Uñac.

El primer mandatario agregó además que “los insto a que sigamos trabajando juntos, esta situación la tenemos que superar. En 210 años la Patria ha tenido distintas circunstancias con distintas alternativas y resultados, pero esta no va a ser la excepción de algo que podamos superar entre todos”.