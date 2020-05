Fuerte temblor en Chile se sintió hasta en San Juan

Un sismo de magnitud 5.1 en la escala de Richter sacudió este miércoles en la madrugada las costas de Chile, según el registro del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con sede en San Juan.

El evento ocurrió a las 3.36 AM con epicentro en el Océano Pacífico, 369 kilómetros al noroeste de San Juan, 453 km al NO de Mendoza y 52 kilómetros al NO de Coquimbo.

El evento además fue superficial, a 74 kilómetros de profundidad. La intensidad Mercalli Modificada fue de III por lo cual fue percibido por algunas personas en reposo en Rodeo San Juan.

También se sintió en San José de Jáchal, en la Ciudad de San Juan y en la Ciudad de Mendoza, aunque en estos fue percibido levemente, también en edificios.