Desgarrador: denunció que una obra social dejó morir a su marido

Este domingo, falleció Martin Cano, un paciente oncológico que se encontraba internado en grave estado en el hospital Marcial Quiroga, a raíz de un cáncer clase 4 contra el que luchaba desde el 2018. Su esposa, Miriam Fernández, confirmó la triste noticia a Canal 13.

El jueves pasado, la mujer, denunció antes las cámaras de este medio que la obra social OSPES, lo abandonó en medio de su tratamiento y no le otorgó la medicación correctamente.

El hombre de 55 años, se encontraba en delicado su estado de salud, debido a la falta de medicación, según explicó la mujer. El pasado lunes 8 de junio, el hombre se descompensó y fue trasladado al CIC de Ullúm, donde un médico lo atendió y comprobó que tenía presión alta, se le dislocaban las piernas, y lo regresaron a casa con la medicación para la presión.

Sin embargo, el pasado miércoles, el paciente fue trasladado al hospital Marcial Quiroga por su esposa, donde quedó internado. Allí lo estabilizaron, pero desde el nosocomio, le explicaron a su mujer que no podían hacer más nada y que su obra social tenía que hacerse cargo.

Miriam Fernández, contó a Canal 13 que desde el año 2018, cuando le diagnosticaron metástasis en el cerebro a su marido, luchan para que la obra social cumpla con sus obligaciones. Sin embargo, aseguró que la institución lo abandonó y no le otorgó los medicamentos necesarios para su tratamiento.

“Tuvimos problemas para que lo operaran y después para el primer tratamiento, el cual se lo autorizaron. La obra social OSPES, autorizó a duras penas el primer módulo del mes de noviembre del 2018, tras reclamar en la Superintendencia de Servicios de Salud”, contó Fernández.

“El módulo de diciembre no lo querían autorizar y nos dijeron que no tienen cómo solventar el gasto de dinero, porque son caras las medicaciones oncológicas y rescindieron el contrato que tenían con Buenos Aires”, comentó la mujer. Y agregó que, luego, la obra social, nos enviaron una nota diciendo que nos teníamos que dirigir al hospital público en caso de urgencia. Y para otros trámites a un 0800. Comenzamos con esos trámites pero es muy difícil por correo y por WhatsApp”.

Fernández, dijo que ante esta situación, comenzaron a pedir los módulos de medicamentos a través de estos medios, pero, aseguró que les costó autorizarlos. “Cuando nos envían el segundo módulo, lo enviaron fuera de tiempo y con menos de la mitad de la medicación”, denunció.

“En ese momento teníamos un soporte al paciente que era Novartis y ella nos estuvo asistiendo en el faltante que teníamos por siete meses”, dijo.

Luego del primer tratamiento, al paciente le realizaron nuevos estudios que arrojaron resultados alentadores. Según dijo Fernández, “la medicación le había hecho muy bien, la metástasis no le había contaminado ningún órgano, el cerebro estaba limpio, no le quedaba ninguna metástasis. Pero a los 15 días comenzó con un dolor en la cadera y le tuvieron que cambiar la medicación. Volví a enviar el pedido de la nueva medicación y la obra social envió una nota diciendo que ellos no se van a hacer cargo del paciente”. Martín Cano se encontraba en grave estado en el hospital Marcial Quiroga

La mujer, contó que desde la institución, le explicaron que “por motivos del Covid-19, no tienen muchos ingresos y no tienen como solventar el gasto de un paciente oncológico de esta magnitud. Es un paciente clase 4, el más grave”.

Este domingo, Miriam, informó que su marido había fallecido. A través de Whatsapp, pidió una oración por el alma de su marido:

“Desde octubre 2018 lucha para que OSPES lo asista. La obra social hizo abandono de persona negándose totalmente, maliciosamente contra mi marido. Ha fallecido hoy, sin tener respuesta de tratamientos, medicación, y cobertura total desde dicha obra social. El ya descansa en manos de su creador junto a los Ángeles y Santos”.