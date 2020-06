La razón por la que el 'test rápido' no tiene el mismo resultado que el PCR

Este fin de semana se desató una polémica que tuvo en el ojo de la tormenta a los transportistas que fueron testeados masivamente en los ingresos a la provincia. En este sentido, hubo cuatro casos donde el testeo rápido dio positivo y, posteriormente, el PCR dio negativo.

Noticias Relacionadas Menor jugaba con una pistola y terminó disparándose en la cabeza

En este contexto, el jefe de la División Bioquímica, Raúl Vallejo, explicó en conferencia de prensa que 'los test rápidos funcionan detectando anticuerpos desarrollados por un portador Covid-19. Si la persona no tiene anticuerpos, el testeo dará negativo', explicó.

El objetivo entonces, dijo Vallejos, es usar el test rápido para hacer un seguimiento. 'Una persona demora entre 4 o 5 días en generar anticuerpos', detalló. Entonces, si un transportista da positivo en San Juan, habría que ver cuál fue el resultado de un chequeo anterior en base a esa cantidad de días. A pesar de esto, lo concreto es que la persona testeada se encuentra al momento de la prueba en la provincia, por lo que se le practica un hisopado 15 minutos después.

Cabe aclarar que este protocolo se aplica solo y exclusivamente a transportistas que no son de la provincia, es decir que están de tránsito. En cuanto a los sanjuaninos, deben cumplir con el PCR y si ya lo realizó solo se le realiza test rápido.

Noticias Relacionadas Abuela murió calcinada en medio de un incendio

Vallejos explicó que puede darse la posibilidad de que un test rápido de negativo y que el transportista tenga Covid-19. 'Sucede que no dará positivo si no tiene los anticuerpos, entonces se convierte en un falso negativo. Esta es la razón por lo que utilizamos el test en personas de paso', dijo. Además, agregó que 'no podemos hacer PCR a todos los que den negativos porque no tendríamos la capacidad operativa'.

En otras palabras, el especialista explicó que si el transportista está infectado y el test da negativo es porque lleva menos de 4 días de infectado de los 14 que dura el virus. Esto reduce la posibilidad y además al tratarse de personas que van de paso, disminuye la posibilidad de pueda contagiar a un sanjuanino.

'Por eso es que el testeo rápido es un dato más que ingresa a la aplicación con la cual le damos seguimiento al transportista para conocer su antecedente antes de que vuelva a ingresar a la provincia', afirmó. Este fin de semana Salud Pública superó el récord de testeos realizados vía PCR al hacer 298 hisopados.

Mientras que a los transportistas que no son sanjuaninos se les realizan test rápidos. 'Este no cuenta con la certeza en el resultado que tiene una PCR, sin embargo lo que buscamos es una combinación de estudios para establecer un método epidemiológico para detectar el momento del desarrollo del anticuerpo', concluyó.