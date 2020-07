El triste padecimiento de un nene sanjuanino que no puede crecer

Joakín Rodríguez tiene 5 años y atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El pequeño, sufre de un problema a raíz de un déficit en la hormona de crecimiento que le impide seguir creciendo normalmente.

El chico, llevaba adelante un tratamiento con hormonas, a través de la obra social Andes Salud, pero desde hace unos meses, la prestadora, dejó que pagar el tratamiento del menor, según denunciaron sus papás ante las cámaras de Canal 13.

Camila Pedrnera, la mamá del pequeño, contó que desde hace más de dos meses, la obra social no se está haciendo cargo de la medicación de Joakín, por lo cual se retrasa su crecimiento.

El nene tiene 5 años y le diagnosticaron la enfermedad cuando tenía dos años. Este problema de crecimiento, es el mismo al que se enfrentó Lionel Messi cuando era niño. Sin embargo, la historia del astro argentino ya es conocida. Fue el club Barcelona el que pagó su tratamiento e invirtió en el futuro del delantero que brilla como el jugador más importante del mundo en la actualidad.

Los medicamentos que necesita Joakín para crecer

La mamá de Joakín, dijo que al principio la obra social Andes, se hacía cargo bien del tratamiento. Sin embargo, en el mes de marzo comenzaron los problemas. Primero, le informaron a la familia que la droguería que proveía los medicamentos no estaba trabajando. Ante la duda, la mamá del chico averiguó, pero desde la farmacéutica le informaron que estaban trabajando con normalidad.

Luego, la obra social, le comunicó a la familia que no tenían fondos para costear el tratamiento. “En marzo nos informan que no tenían fondos para seguir cubriendo a Joakín. Nos ofrecían pasarnos de obra social y que ellos en esos tres meses de traslados nos ayudaban y nos daban los medicamentos”, comentó el papá, Matías Rodríguez.

“Nosotros averiguamos si era verdad todo eso, pero tenemos contacto con los vendedores y siguen vendiendo la obra social como el principio. Siguen trabajando, tienen una sede nueva frente al vacunatorio y hemos averiguado con la abogada en la Superintendencia de Salud y la obra social no se ha presentado en quiebra y no ha informado que no tiene fondos”, señaló el padre

Rodríguez, explicó en detalle cual es el problema que tiene su hijo Joakín. “La medicación de reemplaza el funcionamiento de su glándula, la cual no fabrica hormonas. Lo que hace es darle esa hormona para poder crecer. Sin esta hormona no va a crecer porque la glándula que está en su cabeza no fabrica hormona. No es por algún problema, sino que directamente no funciona y tiene que usar la medicación”, dijo. Andes Salud suspendió el tratamiento de Joakín

En este sentido, el papá, detalló que el chico utiliza tres “lapiceras” (inyecciones) al mes que salen 35 mil pesos cada una. La suma del medicamento, asciende a unos 105 mil pesos al mes y dependiendo del peso del pequeño. Si el nene aumenta de peso, la dosis de droga debe ser mayor.

“Es imposible comprarla. El problema es que el mes pasado nos mandaron otra medicación, misma droga, pero otra marca, una alternativa, genérica. Pero la doctora de Joakín no quiere ponerle el nuevo medicamento porque venía muy bien con el anterior. Y con la marca nueva tenemos un contrato que si le hace un efecto secundario, nos hacemos cargo nosotros”, explicó Matías. “La otra droga ha tenido buen efecto en él. El nene ha recuperado su talla su peso y muy bien. El problema es que no la tenemos y se complica, y atrasa mucho”, agregó

Matías Rodríguez, expresó su bronca e impotencia ante la falta de respuesta por parte de la obra social. “Tiene 5 años, necesita de eso y se aprovechas de la situación que tenemos con el virus. Y no quieren dar la cara. Me molesta que no respetan su derecho. Mi hijo tiene carnet de discapacidad y sin esta droga no va a poder crecer”, finalizó.