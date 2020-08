La odisea que deberá atravesar la sanjuanina varada en Bolivia

Canal 13 se puso en contacto con los familiares de Fernanda Parta, la joven sanjuanina que quedó en la calle y varada en Bolivia junto a su hijito, sumado a que está embarazada. Según manifestaron, en unas dos semanas le programarán un vuelo para que pueda regresar, cumpliendo todos los protocolos previstos en situación de pandemia.

La espera se debe a que tienen que registrar a más repatriados porque no pueden hacer un vuelo para pocas personas, según le comunicaron a sus familiares. 'La información que tengo es que está un pueblo y hay poca gente, no van a hacer un vuelo para ella sola sino que tienen que traer más repatriados', dijo su hermana.

Una vez que logre regresar al país, aterrizará en Buenos Aires, provincia en la que deberá cumplir días de cuarentena hasta que se conozca con precisión que no está contagiada. Recién ahí podrá viajar a San Juan, donde también tendrá que estar en aislamiento en un hotel para garantizar que no haya contraído la enfermedad.

'A ella le han hecho un test y le dio negativo, gracias a Dios hasta ahora no se ha contagiado', expresó su hermana ante Canal 13, quien recordó que aún reciben ayuda. 'Hasta aquí la mayoría me pidió el CBU y lo que junté fueron $2000 pero la plata argentina no vale nada en Bolivia por eso no puedo mandársela, es muy poca', sostuvo.

Sus familiares manifestaron que Fernanda continúa en Bolivia, en una habitación que le prestaron, pero no tiene nada más que un lugar para dormir, por lo cual pasan hambre. 'No tiene para comprarle leche, yogur y otras cosas al niño, ni productos para bañarse. Queremos juntarle más plata para los gastos que tiene', concluyó.