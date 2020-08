Mirada sanjuanina a la vacuna: 'Hay que ser prudentes'

La jefa de Infectología del hospital Rawson, Sandra Ferrari, se refirió a la fabricación de la vacuna de Oxford en Argentina. Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández, la especialista, aseguró que ‘es una noticia muy buena’. Destacó que la producción de la materia prima será en el país, mientras que el producto final será elaborado en México. De este modo, se podrá abastecer la demanda de toda Latinoamérica.

Sin embargo, se mostró cauta y sostuvo que ‘hay que ser prudentes’ ya que la vacuna se encuentra en todavía en fase de prueba.

‘Es una de las vacunas más adelantadas que hay en el mundo y ha arrojado muy buena información preliminar pero se sigue desarrollando. Entendemos que queremos terminar con esta pesadilla pero tenemos que ser prudentes. Los resultados de la Fase III estarán dándose a conocer sobre noviembre o fines de octubre’, comentó Ferrari.

A su vez, la infectóloga, explicó que la Fase III de prueba de la vacuna, significa probarla en miles de pacientes. ‘Hay que ver cuantas dosis se necesitan, cuantos anticuerpos generan, ver sus efectos adversos, cuanto duran los anticuerpos. Esos datos saldrán de estas pruebas’, indicó.

Además, Sandra Ferrari comentó que si bien hay tiempos en medicina que no se pueden adelantar, el desarrollo de esta posible cura ha tenido un avance en tiempo récord. Pero ‘hay que ser conscientes que una vacuna demora entre cinco y diez años para salir al mercado’.

La médica, también se refirió a otras alternativas que estudia la Argentina. Según el ministro de Salud, Ginés González García, son la desarrollada por China, de la farmacéutica CanSino junto con la unidad de investigación militar y las que se están probando en algunos pacientes en el país, elaborada por BioNTech, empresa alemana, y Pfizer, farmacéutica estadounidense.

‘La otra vacuna que va por la Fase III es la del laboratorio Pfizer. Nuestro país va a poder tener información a través de pacientes que la van a probar. Luego viene el momento de los análisis y en noviembre se podría tener algún resultado de este estudio’, indicó Ferrari.

En cuanto a la vacuna que se producirá en Argentina, la doctora estimó que comenzará a producirse dentro de uno o dos meses. ‘Es un proyecto aprobado, hay una fundación que pone el recurso económico y toda la transferencia de tecnología ya se estaba haciendo. Ellos se la jugaron por esta vacuna. En condiciones normales hay que esperar los resultados pero ellos han tomado el riesgo económico’, indicó.

La Vacuna Rusa

La infectologa Sandra Ferrari, opinó que a Rusia se le criticó que no había una presentación previa de la vacuna. Por otro lado ellos la han presentado como válida cuando no tienen en Fase III la vacuna. Eso quiere decir que se debe probar en pacientes de todo el mundo. Ese elemento masivo es probado en Rusia solamente, lo que no quiere decir que no sirva. Pero es importante que lo comuniquen’, sostuvo.