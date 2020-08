'La vacuna de Oxford nos abre una lucecita de esperanza'

"Esta vacuna nos abre una lucecita de esperanza", así lo aseguró la doctora Marta Cohen, jefa del Departamento de Histopatología del Hospital de Niños de la ciudad de Sheffield, Gran Bretaña, en diálogo con Canal 13 este viernes. La doctora se viralizó meses atrás cuando compartió un video contando los adelantos de la vacuna producidos en Oxford.

Marta, quien reside en Inglaterra, comentó en diálogo con Canal 13 que tiene una prima en la provincia de San Juan. Actualmente vive en una localidad que se encuentra a 2 horas y 10 minutos de Londres si se transporta en tren. Respecto a la vacuna de Oxford que el país producirá una parte de ella, Cohen explicó que aun no se puede decir que va a resolver la pandemia.

En este sentido, manifestó que para no generar falsas expectativas, hay que decir que "la vacuna es una lucecita de esperanza que nos abre la posibilidad de terminar con la pandemia, más pronto que sin la vacuna. La fase donde se encuentra la vacuna aún no está terminada, es decir la fase III. Aunque con los resultados preliminares se demostraron que la vacuna seria segura, ya que no se observaron complicaciones serias".

"En los voluntarios que fueron 1077 de los cuales solo la mitad recibieron la vacuna, se generó una respuesta en el 100% de los vacunados cuando recibieron dos dosis. Con estos resultados, ahora se está llevando a cabo la fase III pero en 10 mil voluntarios. Recién a mediados de septiembre se va a conocer si los vacunados en marzo y abril van a seguir manteniendo la inmunidad a los 6 meses de haber recibido la vacuna", agregó.

Cohen reveló que la Fase IV es el seguimiento de todos los voluntarios durante un año. Al mismo tiempo aseguró que para saber cuánto dura la inmunidad se va a saber a medida que avance el tiempo, aunque destacó que son muy alentadores los resultados que se están obteniendo por el momento.

“El 91%, con una dosis desarrolló anticuerpos. Sin embargo, cuando le dieron una segunda dosis, el 100% de las personas que recibieron la vacuna de coronavirus CHADOX tuvo anticuerpos. Y estos anticuerpos, la respuesta inmune al coronavirus se vio en dos partes: a los 14 días desarrollaron lo que se llama respuesta de la inmunidad celular de los linfocitos T, y a los 28 días desarrollaron los anticuerpos de inmunoglobulina G (igG)”, continuó la especialista.

Según Cohen, el desarrollo de esos anticuerpos "tiene dos implicancias muy grandes: una es que los pacientes que reciban la vacuna para el coronavirus probablemente van a necesitar dos dosis, no probablemente, casi seguramente se va a necesitar dos dosis para generar inmunidad. Y segundo, si bien sabemos que los anticuerpos duran dos meses, tres meses, el hecho que a los 14 días los pacientes desarrollaron inmunidad celular, -esta es la memoria inmunológica que puede quedar en el cuerpo y que aunque ya no hay anticuerpos en el suero, en el plasma-, pueden los pacientes tener una respuesta inmune para defenderse contra el coronavirus".

En este sentido, Cohen destacó que estos resultados son alentadores y no dejan de ser una muy buena noticia.

"Si bien ya hay muchas dosis producidas, recién el año que viene habrá los millones de dosis que necesitará el mundo"

La médica aseguró que se está produciendo en varios países del mundo y en cuanto se apruebe, va a estar lista para su distribución. "Hay que pensar que si esta vacuna es exitosa, hay que vacunar a dos terceras partes de la humanidad. Entonces si bien ya hay muchas dosis producidas, recién el año que viene habrá los millones de dosis que necesitará el mundo", concluyó en diálogo con Canal 13.