El valioso documental que celebra los 100 años de la Radio

El 27 de agosto la radio argentina cumple 100 años y Canal 13 les propone a sus televidentes celebrarlos con un documental que repasa la historia radiofónica sanjuanina. Con una duración de un poco menos de 1 hora, este jueves a las 22 horas se podrá ver la producción realizada por el productor y locutor Pepe De La Colina.

En las imágenes se podrá apreciar grandes figuras del periodismo y la locución de la provincia de la talla de Lucho Román, Rony Vargas, Mario Pereira. El programa repasa gran parte de la historia de Radio Colón, dato no menor, ya que “La Broadcasting del Vino” fundada en 1930, fue la primera emisora privada del país.

Además, las imágenes de archivo trasladaran a los televidentes al San Juan de 1921 cuando en Avenida España y Laprida se trasmitió en un disco de pasta radio, hecho que se considera como uno de los inicios de la radiofonía local. “Vamos a encontrar que no estamos tan lejos de los 100 años, yo diría de los 99”, contó Pepe. Asimismo, se verá la llegada de los hermanos Gonzáles con radio Gonzáles, que posteriormente fue bautizada como los Andes y finalmente como Radio Sarmiento, como es conocida en la actualidad.

“Yo no me daba cuenta cuando filmaba esas cosas con Lucho Román, Rony Vargas, de que en realidad estaba trabajando para este documental, por los 100 años de la radio”, comentó el reconocido locutor. “Yo lo hacía porque me gustaba, quería guardar sus voces y tengo un archivo de audio e imágenes muy importantes y que ahora se conjugan en este documental de casi una hora de duración”, agregó.

De La Colina comentó que los años siguientes a “los Locos de la Azotea”, ya hubo gente en San Juan que juntó cables para armar radios a galena. También señaló que ve que los jóvenes no se dan cuenta de la importancia de la radio. “Hoy todo es vía Skype o vía zoom, y ellos creen que todo existía antes, pero no existía todo esto, era muy difícil trabajar y le vamos a contar como se hacía radio en los 60 y 70 en San Juan”, dijo.

El productor del documental contó que en el programa, se contara como con una máquina con unas bobinas cilíndricas se las llenaba de cera y con una especie de aguja se captaba “muy mal los informativos de las Radios de Buenos Aires”. Dichos informes luego se transcribían en máquinas de escribir, y se leía como las noticias, expresó Pepe.

Los inicios de un locutor icónico del aire de San Juan

“Yo empecé hacer teatro en 1973, y me elogiaban la voz, me daban manija de algo que yo ya venía haciendo en mi casa de chico”, comenzó diciendo el locutor que como muchos en el medio comenzó de niño “jugando a la radio”.

En las horas de siesta, de niño, Pepe le pedía a su mamá que lo dejara jugar a la radio porque no quería dormir la siesta. Su madre accedía pero solo desde la cama, ya que la siesta en los años 60 era sagrada en San Juan. “Jugar a la radio significaba prender la radio de válvulas que tenía mi padre en su mesa de luz y ponerme a leer los Antojitos y Billiken y cuando quería que hubiera música levantaba el volumen de un programa que se llamaba ranking 67 que lo hacía Rony Vargas”, relató sobre sus inicios.

Ya en 1977, cuando un joven De La Colina hacia teatro, lo fue a ver Guillermo Barrena Guzmán que además de periodista y locutor, fue intendente de la Capital. El locutor contó que aprovechó y le dijo "yo sueño con que me hagan una prueba en radio".

Barrena Guzmán lo invitó a participar en un programa que hacía en la noche, que se llama la “Revista de la Noche” por Radio Colón. “Venite y a lo mejor podes hacer algo ahí”, fueron las palabras que lo iniciaron en la Radio a Pepe, ya que el locutor no perdió su oportunidad y comenzó su actividad en el medio en encargándose de contar sobre los estrenos del cine.