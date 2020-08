La odisea de los vendedores callejeros para vender en cuarentena

La cuarentena está golpeando el bolsillo sin distinción de clases sociales, pero los que más lo sienten son aquellos trabajadores que sus ingresos son obtenidos de la venta de día. Entre ese grupo, se encuentran los vendedores callejeros, que afirman que debido a la pandemia, sus ventas bajaron.

Iván Escudero, un vendedor de pulseras y demás artesanías, contó que lo que está produciendo la baja en las ventas, es que la gente teme contagiarse en la calle. “Hay gente que colabora y hay gente que está asustada por el tema del covid y la entiendo”, señaló el comerciante.

El artesano indicó que la situación que enfrentan es complicada, pero que no tienen otra opción, ya que si no salen un día, no comen. “Los que laburamos en la calle debemos salir todos los días a trabajar, sino nos morimos de hambre”, aseguró.

“Hay mucho rechazo de parte de la gente, uno le ofrece algo y te tratan de apartar y otras personas que no te tocan, pero te dan una colaboración”, relató Iván y detalló que ellos salen de 9 a 18, en horario de corrido, pero el periodo en que más venden es después de las 13:30.

En cuanto a medidas de prevención, el comerciante urbano señaló que llevan barbijos, alcohol en gel y en algunas oportunidades hasta guantes. “La idea es que la gente tome mayor confianza en nosotros y nos quieran comprar”, manifestó.

Cabe recordar, que hace unas semanas la secretaria de Turismo y Cultura de Capital, Sandra Barceló, se reunió con artesanos y vendedores ambulantes que trabajan en el microcentro. Tras dicha reunión, los trabajadores consiguieron la habilitación para volver a trabajar en la peatonal, y otros sectores claves del departamento, después de que les fuera aprobado el protocolo.