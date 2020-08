La Fe en San Cayetano venció a la pandemia

Como cada 7 de agosto, se celebra el Día de San Cayetano, Patrono del pan y el trabajo. Los fieles de la iglesia Católica, tienen cada año, una cita que ni el coronavirus, pudo postergar.

Este viernes, cientos de fieles llegaron hasta la parroquia San Cayetano del barrio Parque Industrial en el departamento de Chimbas. Eso sí, hubo estrictos protocolos para tratar de garantizar el distanciamiento social, dispuesto por el gobierno provincial para evitar la propagación de la pandemia.

El Padre Andrés Figueroa, habló con Canal 13 y se refirió a los cambios que tuvo la celebración de una jornada tan especial para la Iglesia, a raíz de la pandemia.

‘De acuerdo con la situación que estamos viviendo por el Covid-19, para las celebraciones de la eucaristía, tenemos que respetar los distintos protocolos. Entre ellos, la capacidad del templo que no puede superar el 30%. Es decir, en este templo que es el más grande que tenemos, solo pueden ingresar 70 personas a la misa’, contó el sacerdote.

En este sentido, para garantizar el distanciamiento social y las medidas sanitarias, Figueroa, dijo que tuvieron que quitar los bancos de la iglesia y colocar sillas con la capacidad señalada. ‘Hemos quitado los bancos para no tener ningún inconveniente y para mejorar un poquito la sanitización. Cuando los fieles llegan se van anotando con nombre, teléfono y sus datos, porque es el protocolo. Una vez que se completan los 70 lugares, se cierra el templo y se celebra la misa con los que están’, dijo. Sin embargo, confesó que es difícil decirle al resto de las personas que quedan afuera que tienen que esperar porque algunos se enojan. ‘Los invitamos a poder ser pacientes porque no somos culpables o responsables de la situación que nos toca vivir. Y es el modo que tenemos para celebrar según los protocolos’, sostuvo.

Templos con capacidad limitada

Ante el contexto de la pandemia, el párroco, comentó que con respecto a los años anteriores, ‘hemos agregado una sola misa’. Para el Padre, ‘es una fecha que la gente en la piedad popular están habituados a participar y aunque esté ésta situación se congregan lo mismo’.

Otro de los cambios notables en la celebración es el contacto con las figuras religiosas. ‘Ahora no se puede tocar al santo como antes cuando llegan. Algo habitual era tomar gracia del santo, pero no se pueden tocar las imágenes. Así que a las personas les pedimos que no lo hagan. Sin embargo, se ha alejado la imagen de San Cayetano para que no se pueda tocar’, contó Figueroa.

Confesiones con medidas sanitarias

También hubo modificaciones con respecto a las ofrendas. ‘La gente traía pan y lo repartía después de ser bendecido. Ahora hemos invitado a hacer un gesto de caridad y es que el pan que traen, sea destinado a los comedores. Hay 3 comedores en la comunidad y uno funciona en la Capilla’, comentó el Padre.

Por su parte, algunos fieles también se refirieron a la celebración especial ante la cámara de Canal 13. Pidieron por la solución de la pandemia en el mundo entero, por trabajo y salud. Prohibido tocar las imágenes religiosas

Si bien algunos comentaron que ya tienen trabajo, pidieron para que se siga manteniendo o que les den trabajo a los que no tienen. Otros simplemente llegaron para agradecerle al santo.

‘Son muchas emociones juntas, veníamos en familia, ahora hemos venido en bici para tener el trabajo y el pan de cada día. Cuando pasó todo esto nos asustamos mucho. Estuvimos distanciados, etc. Pero hoy el santo nos cuida mucho y teníamos que venir’, comentó una de las feligreses a este medio.