El crudo testimonio de una mujer atacada por una jauría

'Cuando me mordieron me despertó un trauma para toda la vida', dijo Mónica Muggiani, una mujer que tuvo una de las peores experiencias: ser atacada por una jauría de perros. Señaló que literalmente se congela ante la presencia de un perro y que debió hacer un recorrido para esquivar a los canes callejeros.

Comenzó cuando tenía 6 años. Ella vivía con sus abuelos. Ellos tenían una huerta y para ella era un patio de juegos. 'Estaba jugando en los árboles, en el fondo, uno me atacó y los otros se unieron. Es la imagen que tengo de niña, me mordieron las piernas. Tengo la imagen de la cara del animal a 5 centímetros de la cara', señaló a Canal 13.

Desde ahí todo fue terror para Muggiani. 'Hoy siento que no tengo libertad, en la calle no puedo caminar libremente, siento un pánico tremendo cuando veo un perro. Me ha sucedido durante 51 años de mi vida. Siento que me van a atacar y ellos cuando perciben el miedo se ponen firme, levantan la cola y tengo que terminar llamando a mi marido que me venga a buscar', dijo.

Comentó que el trauma es tal, que para salir a andar en bicicleta debió memorizar un plano de calles para evitar cruzarse con perros. 'Yo sé dónde hay perros, tengo un GPS. El tema se agudiza cuando vas para el lado de El Pinar, ya que hay gente que les da de comer y ellos van teniendo crías. Hay cinco perros, después 10, después 20 y nadie es dueño', explicó.

Mónica Muggiani se movilizó por su problema y fue hasta la Legislatura Provincial, donde encontró un proyecto que nunca tuvo prioridad. 'Hay un proyecto que trata de un registro para la tenencia de animales. Hace falta ese registro, porque esto es una fobia y el que no lo vive no lo puede entender, debe haber un control, la gente tiene animales en la calle, les ponen comida y no los controlan', concluyó.