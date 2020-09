La noticia más esperada: ¿hay circulación viral comunitaria en San Juan?

La jefa de Epidemiologia del Ministerio de Salud Pública, Mónica Jofré, se refirió a la actual situación epidemiológica de la provincia de San Juan e informó que aún no se puede declarar la circulación viral comunitaria. Indicó que actualmente hay transmisión local con predominio de conglomerado. Esto se desprende de una reunión de Jofré y su equipo con la Directora Nacional de Epidemiologia, Analia Rearte, y con la responsable de Cuyo de Epidemiología de Nación.

La división de Epidemiologia de San Juan presentó a Nación, como todas las semanas, los números de la provincia y un completo análisis y avance de la situación. 'Hoy tenemos casos que se están investigando, los cuales están distribuidos en diferentes departamentos. Desde el punto de vista epidemiológico, tal cual lo hablado con Nación, podemos decir que San Juan se encuentra en zona de transmisión local con predominio de conglomerado', aseguró Jofré.

Y agregó: 'La zona 4 epidemiológica implica la transmisión comunitaria sostenida, o circulación viral, y aun no llegamos a ella. A la fecha, San Juan tiene 293 pacientes con proceso infeccioso, una cifra menor porcentualmente al resto del país y en comparación con otras zonas que sí tienen circulación viral'. Además, resaltó los esfuerzos de la investigación de los equipos de Salud para encontrar nexos de los casos detectados.

Jofré reiteró que 'para poner claridad en la sociedad, si se declara circulación, no significa que hay una proliferación de casos por todos lados, de hecho, no la hemos tenido y es un punto a favor para no declararla', señaló. En ese sentido, indicó que se trabaja para agotar todas las instancias de investigación en el rastrillaje de casos para dar una mayor tranquilidad a la población y planificar acciones a seguir.