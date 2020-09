Insólito: ahorró luz y la boleta le llegó el doble

En la mañana de este lunes la Federación Sanjuanina por la Equidad realizó una presentación ante el EPRE contra Energía San Juan por los aumentos desmedidos con algunas facturas de los usuarios que superen los $5000. Entre las personas que se presentaron para formar parte del expediente, se encontraba Mario, un vecino del B° Belgrano que ahorró luz y la boleta le llegó el doble de lo que ya pagaba.

"Estuve pagando por encima de los 3 mil pesos y la última boleta me llegó a 8 mil y pico", denunció Mario. El vecino del barrio Belgrano manifestó que en su casa son dos familias las que viven, ya que su hija tiene un departamento en el fondo de la vivienda.

En este sentido, el hombre explicó que el consumo de su hija no es mucho, ya que trabaja durante todo el día. Asimismo indicó que en su casa no gasta mucha energía, sino que al contrario, había ahorrado durante los últimos meses.

"No entiendo nada, el verano pasado hemos pagado 7 mil pesos con dos aires en funcionamiento. Ahora que no están funcionando los aires, no puede ser que tengamos que pagar arriba de los 8 mil pesos", relató Mario.

Cabe destacar que Laura Vera, la titular de Ama de Casas, manifestó que quienes quieran sumarse con sus reclamos deberán ir a la oficina del Ente y solicitar que se los adhiera al expediente de la Federación Sanjuanina por la Equidad o Amas de Casas del País.