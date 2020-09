La posible cura: qué síntomas tiene la sanjuanina que probó una vacuna

‘Yo soy lanzada. A mí me dijeron va a salir una vacuna y que alguien la tiene que probar y dije: bueno dale la probemos. No soy de quedarme sentada esperando que se hagan las cosas, prefiero hacer las cosas’. Así describió la sanjuanina Sandra Spollansky su decisión de probar una de las posibles vacunas contra el Covid-19. Se trata de la dosis elaborada por los laboratorios Pfizer y BioNTech.

A casi una semana de recibir la primera dosis habló con Canal 13 habló vía Skype y contó cómo se siente. 'No sé si tengo o no tengo los anticuerpos o si el hisopado me dio positivo. Estoy sin síntomas por eso me considero sana'comentó. Sandra se encuentra radicada en Buenos Aires y dio detalles sobre la experiencia. Fue una de las 4500 personas seleccionadas en Argentina para participar de la prueba de Fase 3 de la vacuna.

‘La convocatoria se hizo a través de los medios de comunicación, a través de internet. Se nos invitó a participar en este estudio e ingresamos en un link, pusimos los datos. No solo eran médicos los participantes sino también un grupo entre 18 y 85 años. Esa es la gente que puede participar y algunos fueron seleccionados otros no’, comentó.

‘En mi caso me llamaron a la semana. Me explicaron en qué consistía el estudio. Iba a ser un estudio doble ciego, es decir que me podían poner la vacuna o el placebo. Me dijeron que el estudio iba a durar dos años, que era la Fase 3, la última fase para que después la vacuna se implemente para todos’, relató Sandra.

Recibió la primera dosis el pasado domingo 30 de agosto y dentro de 21 días volverá a recibir otra dosis. ‘Me dieron el turno, me vinieron a buscar a casa y me llevaron al hospital Militar donde se hacen los estudios. Ahí me hicieron la historia clínica, me hicieron hisopado, análisis de sangre y me colocaron la dosis’, contó Spollansky.

La ginecóloga comentó que para poder participar del estudio uno de los requisitos es ‘que en lo posible no hayas tenido la enfermedad. Pero aclaró que tampoco te dan los resultados de los estudios que te hacen en el momento'.

En cuanto a los efectos adversos, Sandra comentó que le advirtieron que le podía doler el brazo o se le podía hinchar. También podría tener un síndrome gripal. ‘No me dijeron otra cosa más allá de lo que te pueden decir con cualquier vacuna o cualquier medicamento’, dijo.

Desde hace varios años, Spollansky se encuentra radicada en la provincia de Buenos Aires, una de las zonas más afectadas por la pandemia en Argentina. Ante esta situación y luego de su experiencia con la vacuna aconsejó a los sanjuaninos ‘no relajarse’ con las medidas para prevenir el virus. ‘Si te permiten las juntadas que sean necesarias para asistir sino quédate en casa y espera porque los sistemas de salud están empezando a colapsar’, comentó la sanjuanina.

‘En San Juan que venían re bien están habiendo casos. Así empezó en Buenos Aires. Sé que estamos todos cansados, angustiados, no podemos hacer nuestra vida normal pero por un tiempo la normalidad es esta. Si podemos evitar y cuidarnos va a ser mejor para todos. Lo importante es la vida, lo otro después se recupera’, reflexionó Sandra.

Por último, la doctora comentó que a pesar de no tener familiares directos en San Juan tiene ganas de volver. ‘Mi deseo para cuando pase todo esto es que volvamos todos a la normalidad, que hagamos todo lo que fuimos posponiendo y poder viajar a San Juan’, cerró.