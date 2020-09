Un departamento sanjuanino se 'blindó' contra el Covid-19

El departamento Iglesia es uno de los pocos municipios sanjuaninos que por el momento no ha confirmado ningún caso de Covid-19. Para tratar de mantener esta favorable situación, las autoridades departamentales han establecido estrictos controles en los ingresos a este territorio.

Espejo reveló que en un principio la persona que quiera ingresar al departamento, debe pasar por el control policial en donde controlarán si posee un permiso de circulación vigente. Solamente si es un residente de Iglesia o si realiza alguna tarea exceptuada en el municipio se permite su ingreso, si no deberá retirarse del lugar.

Si la persona que quiere entrar tiene un motivo válido para hacerlo, se procede a realizarle un testeo rápido para detectar si ha generado anticuerpos contra el Covid-19. El intendente aclaró que absolutamente todos los ciudadanos que ingresan al departamento son sometidos a este test serológico.

Finalmente, Espejo reveló que los vecinos del departamento están "sensibles" y se preocupan cuando ingresa gente al departamento. "Si por ellos fuera no entraría nadie al departamento" declaró el jefe comunal, quien aclaró que esto no es posible ya que los servicios esenciales y las distintas obras no pueden detenerse, por lo que hay trabajadores que tienen que seguir ingresando constantemente al municipio.

Cabe destacar que Iglesia no es el primer municipio que toma una decisión de este tipo. Debido a la pandemia y para cuidar su status sanitario, anteriormente departamentos como Ullum, Jachal y Calingasta ya habían establecido minuciosos controles en sus ingresos, permitiendo sólo el ingreso de residentes.

Por ejemplo en el caso de Ullum no se permitía si quiera el ingreso de los proveedores. Debido a esto los comerciantes que hayan comprado mercadería, debían acercarse en un vehículo particular al control policial, para poder llevarse los productos que había adquirido.