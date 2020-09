A puro bombo y sirena policías pidieron por un aumento salarial

View this post on Instagram

CONTINu00daAN LAS PROTESTAS DE LA POLICu00cdA BONAERENSE. Lau00a0Policu00eda de la Provincia de Buenos Airesu00a0vive horas de fuerte tensiu00f3n, a partir de una serie de reclamos por aumento de salarios que encabezaron este lunes por la tarde integrantes de la fuerza y familiares en distintos puntos del Conurbano bonaerense y algunas jefaturas del interior de la provincia La protesta se dan en Ituzaingo, Almirante Brown, Adroguu00e9, La Plata, Junin, Caseros, Bahia Blanca, Lomas de Zamora, Necochea, Azul, San Nicolas, Mar del plata, Pinamar, Moru00f3n, Merlo y Villa Gesell