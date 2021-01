La otra cara del Covid 19: preocupación por el “efecto parripollo”

En medio de la crisis económica provocada por el coronavirus en todo el país, el “efecto parripollo” preocupa al sector de la gastronomía. Así definió Luis Tallara, representante de la Asociación de Gastronómicos de San Juan, al aumento de locales informales de comida rápida en la provincia durante la pandemia. Tal como ocurrió en los años 90´ con el nacimiento del negocio de la venta de pollos asados en la vía pública.

La preocupación del sector es que estos locales no cuentan con habilitaciones, no se sabe la procedencia de los productos, tampoco cual es la situación de los trabajadores y muchos no cumplen con los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia del coronavirus. Lo cierto es que para el sector de los gastronómicos, la existencia de estos locales genera una competencia desleal con los locales formales debido a las opciones económicas que ofrecen.

Durante la pandemia, desde la Asociación de Gastronómicos registraron un crecimiento de esta actividad informal, especialmente en la modalidad de delivery. Es que, ante el cierre de muchos locales gastronómicos por la pandemia, sumado al desempleo que provocó la misma, muchas personas decidieron emprender su propio negocio de comidas rápidas como salida ante la crisis económica.

Por lo general, estos negocios ofrecen sus productos y servicios a través de las redes sociales o incluso con folletería en la vía pública, según reveló Tallara.

“Este sábado no ha habido ninguna clausura en los locales gastronómicos, pero si hubo más fiestas clandestinas. Si uno está comiendo en plena Libertador con distancia social, alcohol en gel y todos los protocolos, es muy difícil que se contagie”, sostuvo el dirigente. En este sentido, agregó que “la cantidad de infectados en el sector de la gastronomía según estudios internacionales, representan el 3.2%. Es gente que se contagia en restoranes, cafés, etc. El resto corresponde a otras actividades”.

El fin de semana hubo una reunión entre la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, autoridades de Salud y Seguridad, con representantes del sector gastronómico, discotecas y salones de eventos.

En este sentido, el Gobierno Provincial anunció que existe voluntad de garantizar la temporada de verano, siempre que el estatus sanitario lo permita.

Por otra parte, se analizó el cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes y todos los presentes se comprometieron a trabajar en conjunto para seguir afianzando el control y combatiendo la clandestinidad en el sector productivo de la recreación.

Cabe mencionar que este lunes, finalmente se confirmó que en San Juan no habrá restricciones nocturnas.